Jako jeden z pierwszych odszedł z rządu Johnsona, teraz chce być jego następcą. „Moje wartości nie podlegają negocjacjom”

W czwartek, 7 lipca, Boris Johnson ogłosił rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii oraz przewodnictwa w Partii Konserwatywnej. Przypomnijmy, że gwoździem do trumny jego politycznej kariery była afera obyczajowa. Dotyczyła ona konserwatywnego posła Christophera Pinchera, który został oskarżony o napaść seksualną.

Johnson awansował Pinchera na stanowisko whipa – czyli posła, którego zadaniem jest utrzymywanie dyscypliny wśród kolegów podczas głosowań – choć wiedział o ciążących na nim zarzutach. Doprowadziło to do masowych odejść z szeroko rozumianego rządu Johnsona.

„Odbudujmy gospodarkę i zjednoczmy kraj”

W piątek, 8 lipca, poseł Rishi Sunak oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegać się o stanowisko nowego lidera Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji brytyjskiego premiera. Sunak piastował do wtorku funkcję ministra finansów. To właśnie on wraz z byłym już ministrem zdrowia Sajidem Javidem rozpoczęli falę wspomnianych rezygnacji ze stanowisk w gabinecie Johnsona.

„Przywróćmy zaufanie, odbudujmy gospodarkę i zjednoczmy kraj” – napisał Sunak na Twitterze. Do wpisu załączył filmik, w którym przekonuje, dlaczego właśnie on powinien zasiąść ze sterami rządu Wielkiej Brytanii.

Wymienił wartości, którymi kieruje się w życiu oraz podkreślił, że w czasie pandemii koronawirusa zdobył bezcenne doświadczenie polityczne. Dodał, że w najbliższych dniach przedstawi szczegóły swojej wizji zarządzania krajem.

Sunak już otrzymał głosy poparcia

– Kierowałem najtrudniejszym departamentem w rządzie w najtrudniejszych czasach, gdy staliśmy w obliczu koszmaru COVID (...) Moje wartości, które nie podlegają negocjacjom, to patriotyzm, uczciwość, ciężka praca – tłumaczy poseł.

Sunak już otrzymał poparcie kilku kolegów z Partii Konserwatywnej. Wśród nich znajduje się m.in. były przewodniczący tego ugrupowania Oliver Dowden, który określił kandydata jako „najlepszą osobę do kierowania naszym krajem i bezsprzecznie najlepszą osobę do pokonania Partii Pracy”.

Zarys życiorysu kandydata

Ubiegający się o fotel premiera Wielkiej Brytanii polityk ma 42 lata. Urodził się w Southampton na południu Anglii. Jest Brytyjczykiem hinduskiego pochodzenia.

Sunak jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie studiował politykę, filozofię i ekonomię. Następnie uzyskał dyplom MBA na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda.

W roku 2015 zdecydował się porzucić karierę biznesową dla polityki, kiedy to z powodzeniem kandydował na posła do Izby Gmin. Uzyskał reelekcję w 2017 i 2019 r. W trakcie debaty nad obecnością swojego kraju w Unii Europejskiej określił się jako zwolennik brexitu.

