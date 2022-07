Papież uda się z pielgrzymką na Ukrainę? Padł orientacyjny termin

Szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI, a jednym z wątków rozmowy była ewentualna pielgrzymka papieża na Ukrainę. – Papież jest przekonany, że gdyby złożył wizytę (na Ukrainie – red.), przyniosłoby to pozytywne rezultaty – powiedział arcybiskup i dodał, że Ojciec Święty chciałby udać się na Ukrainę, a także odwiedzić Rosję.

Arcybiskup Paul Richard Gallagher został zapytany, czy podróż papieża do Kijowa mogłaby się odbyć po powrocie z pielgrzymki do Kanady, która została zaplanowana na ostatni tydzień lipca. – Tak, myślę, że po powrocie z Kanady zaczniemy faktycznie badać tę możliwość – stwierdził. Jeśli chodzi o termin potencjalnej wizyty, szef watykańskiej dyplomacji przekazał, że mogłaby ona nastąpić w sierpniu. – Możliwe, nie wykluczałbym tego – powiedział arcybiskup Paul Richard Gallagher. Duchowny zaznaczył jednocześnie, że wiele zależy od tego, w jaki sposób papież zniesie trudy podróży do Kanady.

Głośna wypowiedź papieża. Franciszek o „ujadaniu NATO”

Przypomnijmy – głośnym echem odbiła się wypowiedź papieża dla „Corriere della Sera” z początku maja. Gdy papież został zapytany, jaką motywacją kierował się Władimir Putin, rozpoczynając ofensywę na Ukrainę na wielką skalę, padły kontrowersyjne słowa. Zdaniem papieża, mogło być tak, że „ujadanie NATO pod drzwiami Rosji” skłoniło prezydenta Rosji do rozpętania wojny.

Po kilkunastu dniach we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica” ukazał się zapis obszernej rozmowy Franciszka z przedstawicielami jezuickich mediów z całego świata, w której Ojciec Święty podzielił się swoimi przemyśleniami na temat trwającej na Ukrainie wojny.

