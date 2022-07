W swoim najnowszym raporcie ONZ oceniła, że ukraińskie wojska „ponoszą dużą, a być może równą część winy” za to, co stało się we wsi Stara Krasnianka w obwodzie ługańskim. Grupa niepełnosprawnych pacjentów w wyniku rosyjskiego ataku została uwięziona w domu bez dostępu do wody i elektryczności.

11 marca, dwa tygodnie po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, wspierani przez Kreml rebelianci zaatakowali dom opieki we wschodnim regionie Ługańska. Dziesiątki starszych i niepełnosprawnych pacjentów, wielu z nich przykutych do łóżka, zostało uwięzionych w środku bez wody i elektryczności. W wyniku ataku wybuchł pożar, który rozprzestrzenił się po całym obiekcie i stał się śmiertelną pułapką dla pacjentów. Tylko niewielka część pacjentów oraz personelu zdołała uciec do pobliskiego lasu, a pierwszą pomoc otrzymali po przejściu pięciu kilometrów. Władze ukraińskie wprost obarczyły winą za atak siły rosyjskie, oskarżając je o zabicie ponad 50 bezbronnych cywilów w brutalnym i niesprowokowanym ataku. Jednak nowy raport ONZ wykazał, że ukraińskie siły zbrojne „ponoszą dużą i być może równą część winy za to, co wydarzyło się w Starej Krasniance, która znajduje się około 580 kilometrów na południowy wschód od Kijowa, stolicy Ukrainy”. Na kilka dni przed atakiem żołnierze ukraińscy zajęli pozycje wewnątrz domu opieki, skutecznie czyniąc budynek celem ataku. Rosyjski atak na dom opieki w Ługańsku. Raport ONZ mówi o „żywych tarczach” Co najmniej 22 z 71 pacjentów przeżyło atak, ale dokładna liczba ofiar pozostaje nieznana – podała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z raportu Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka nie wynika, że żołnierze ukraińscy ani wspierani przez Moskwę separatystyczni bojownicy popełnili zbrodnię wojenną. Ale powiedział, że bitwa w domu opieki Stara Krasnianka jest symbolem obaw biura praw człowieka dotyczących potencjalnego wykorzystania „ludzkich tarcz” do zapobiegania operacjom wojskowym w niektórych obszarach. Rosyjskie masowe ostrzały budynków mieszkalnych, szpitali, szkół i teatrów było główną przyczyną tysięcy ofiar wojny wśród ludności cywilnej. Jednak David Crane, były urzędnik Departamentu Obrony USA i weteran wielu międzynarodowych śledztw w sprawie zbrodni wojennych, ocenił, że siły ukraińskie mogły naruszyć prawo dotyczące konfliktów zbrojnych, nie ewakuując mieszkańców i personelu domu opieki Starej Krasniance. Czytaj też:

