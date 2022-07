Sanna Marin przyłapana na festiwalu rockowym. Odważny strój premier Finlandii wywołał lawinę komentarzy

Premier Finlandii przebywa wraz z mężem na urlopie. Pierwszym punktem jej wakacji był festiwal rockowy Ruisrock, który jest organizowany na wyspie Ruissalo w Turku w południowo-zachodniej części kraju. Być może ten fakt umknąłby opinii publicznej, ale organizatorzy imprezy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie Sanny Marin w niecodziennym dla państwowego urzędnika stroju – miała na sobie skórzaną ramoneskę, postrzępione szorty i ciężkie buty.

Na stylizację fińskiej premier zwrócił uwagę m.in. dziennikarz Euronews, David Mac Dougall. „Nawet nie próbujcie udawać, że wasz premier jest tak «cool», jak Sanna Marin na festiwalu Ruisrock w ten weekend” – napisał na Twitterze.

Premier bez stanika

Szefowa fińskiego rządu nie pierwszy raz zaskoczyła strojem. W 2020 roku zapozowała dla magazynu modowego „Trendi” w samej marynarce, bez stanika. Taki ubiór nie spodobał się części komentujących, którzy uznali, że to zbyt wyzywające i nieadekwatne do pełnionego urzędu okrycie. Część użytkowników miała jednak inne zdanie – uważali, że ubiór nie ma w sobie niczego niestosowanego, a zarzuty krytykujących odebrali jako seksistowskie. W sieci ruszyła nawet akcja „Jestem z Sanną Marin”, w której ludzie publikują zdjęcia podobne do tego, jakie pokazała premier.

Kim jest Sanna Marin?

37-letnia Sanna Marin jest najmłodszą premier w historii Finlandii, a także najmłodszą wśród obecnie urzędujących premierów na świecie. Z wykształcenia jest prawniczką, specjalizującą się w prawie administracyjnym. W działalność polityczną zaangażowała się w ramach Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Przez wiele lat działała w niej jako przedstawicielka młodzieżówki partyjnej. Pierwszy raz do parlamentu dostała się w 2015 roku, w 2019 roku z powodzeniem otrzymała poselską reelekcję.

