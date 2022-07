Największe ludobójstwo w Europie od czasów II wojny światowej. Holenderski rząd przeprasza

Minister Obrony Holandii Kajsa Ollongren pojawiła się 11 lipca na cmentarzu w Potocari w Bośni i Hercegowinie, podczas 27. rocznicy masakry w Srebrenicy. W lipcu 1995 r. Siły Zbrojne Republiki Serbskiej dokonały ludobójstwa ośmiu tysięcy bośniackich muzułmanów, przy bezczynności żołnierzy z holenderskiego batalionu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była to największa zbrodnia przeciwko ludzkości w Europie od czasu II wojny światowej.

Reuters podał, że holenderska minister wyraziła w poniedziałek „najgłębsze przeprosiny” z powodu roli, jaką odegrały holenderskie siły pokojowe 27 lat temu. Rząd Holandii po raz pierwszy przeprosił krewnych i bliskich ofiar. Holenderscy żołnierze mimo liczebnej przewagi nie byli w stanie powstrzymać bośniackich Serbów przed pokonaniem ONZ w tzw. strefie bezpieczeństwa, pod koniec wojny na Bałkanach w latach 90.

Masakra w Srebernicy. Minister obrony Holandii Kajsa Ollongren przeprasza

– Tylko jedna strona ponosi winę za to straszliwe ludobójstwo i jest to armia bośniackich Serbów, ale pozwólcie, że wyrażę się jasno. Społeczność międzynarodowa nie zapewniła odpowiedniej ochrony mieszkańcom Srebrenicy, a rząd holenderski, jako część tej społeczności, jest odpowiedzialny za tę sytuację. I za to bardzo przepraszamy – mówiła Ollongren.

Holenderskie sądy już wcześniej ustaliły, że Holandia była odpowiedzialna za masakrę w Srebrenicy, a ocalałym wypłacono odszkodowania. W 2002 r. holenderski rząd Wima Koka podał się do dymisji po publikacji Holenderskiego Instytutu Dokumentacji Wojny. W ten sposób ówczesny premier przyjął „polityczną odpowiedzialność” za wydarzenie, ale dla bliskich ofiar nie było to wystarczające.

