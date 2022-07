Aktywistka Pussy Riot o zbrodniach Władimira Putina. „Mamy nowego Adolfa Hitlera w Rosji”

Maria Alochina w kwietniu 2022 r. uciekła z Rosji na Islandię jako uchodźca polityczny. Od początku ubiegłego roku liderka Pussy Riot była wielokrotnie aresztowana pod fałszywymi zarzutami: naruszenie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, aktywność w mediach społecznościowych czy udział w demonstracji wyrażającej poparcie dla uwięzionego lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Alochina obecnie nie przebywa jednak na Islandii i nie chce zdradzić swojego miejsca pobytu.

– Byłam wiele razy aresztowana i nie tylko. Obowiązywał mnie zakaz podróżowania, miałam przez dwa lata czerwoną flagę na granicy. Szefowie moskiewskiej policji politycznej dość często próbowali wejść do mojego domu, złapać mnie tam – powiedziała aktywistka w rozmowie z „The Guardian”. Do opuszczenia Rosji Alochinę skłoniła zamiana aresztu domowego na zesłanie do kolonii karnej.

Wojna na Ukrainie. „Nie może zrównoważyć koszmaru, który stworzył Władimir Putin”

Liderka Pussy Riot zapewniła, że obecnie „chce pomóc Ukrainie i tyle”. Alochina obecnie mieszka w furgonetce i stara się zebrać pieniądze w dowolny sposób. Aktywistka przetopiła m.in. bransoletkę na kostkę z jej aresztu domowego. – To nasze trofea z walki z rosyjskim rządem – skomentowała. Alochina zaznaczyła, że „nie może zrównoważyć koszmaru, który stworzyła rosyjska armia i Władimir Putin”. Dodała jednak, że jako Rosjanka „może zrobić coś dobrego”.

Aktywistka wspomina, że po raz pierwszy została pobita fizycznie w Soczi na Igrzyskach Olimpijskich przez milicjanta. Wkrótce Rosja zaatakowała Krym. Alochina skrytykowała reakcję Zachodu, głównie to, że kraje nadal prowadziły interesy z Rosją. Liderka Pussy Riot uderzyła m.in. w Niemcy, które sprzedawały broń reżimowi Władimira Putina. Alochina podkreśliła, że wszyscy byli „głęboko zaniepokojeni”, ale nic się nie działo.

Wojna Rosja – Ukraina. Sankcje spóźnione o osiem lat?

Liderka Pussy Riot jest przekonana, że gdyby po aneksji Krymu i inwazji na Donbas zostały nałożone takie sankcje jak obecnie, to „dziś nie byłoby tego bałaganu”. – Słyszę na Zachodzie, że bardzo trudno i boleśnie przestać kupować ropę i gaz. Cóż, mieliście na to osiem lat. To było możliwe. W jeden miesiąc to trudne. Może politycy bali się, że ich wyborcy będą protestować, że w ich domach jest zimno. Teraz Ukraińcy w ogóle nie mają domów – skomentowała.







Alochina kontynuowała, że „pieniądze Zachodu są podstawą mordów politycznych i wojny na Ukrainie”. – Naprawdę chcę, żeby ludzie to zrozumieli i zatrzymali – stwierdziła. Aktywistka zwróciła uwagę, że Putin czuł się bezkarny przez te wszystkie sytuacje, które uchodziły mu na sucho. Alochina dodała, że przez lata w Rosji dochodziło do wielu protestów, ale „nikogo to nie obchodziło”.

Maria Alochina z Pussy Riot: Jeśli posłuchasz uważnie, rozumiesz, dokąd to wszystkie zmierza

Liderka Pussy Riot zastanawia się, czy Zachód, „teraz się obudził, czy został obudzony” i czy „w pełni rozumie powagę sytuacji”. Zaznaczyła, że istnieje zgoda co do tego, że Putin jest podżegaczem wojennym i tyranem. – 10 lat temu mówił o swoich wzorach do naśladowania. Jednym z nich był Józef Stalin. Jeśli posłuchasz uważnie, rozumiesz, dokąd to wszystkie zmierza – powiedziała Alochina.

Aktywistka podkreśliła, że wracają czasy, w których rodzice donoszą na własne dzieci, kiedy te idą na demonstrację antywojenną. Alochina podkreśliła, że jej matka jest inna. – Ona rozumie, że mamy w Rosji nowego Adolfa Hitlera – oceniła. Zdaniem liderki Pussy Riot Putin będzie musiał być osądzony jako zbrodniarz wojenny. – W innym wypadku będzie to po prostu nieuczciwe. Będzie więcej krwi, martwych ciał czy zgwałconych kobiet – podsumowała.

