Nowa inicjatywa politycznego wroga Władimira Putina. W jej skład wejdzie żona Radosława Sikorskiego

Aleksiej Nawalny ogłosił w mediach społecznościowych powstanie nowej inicjatywy. „Zapowiedziane i zrobione. Mówiliśmy o tym, że Władimir Putin i jego oszuści nie zdołają zniszczyć Fundacji do Walki z Korupcją” – zaczął krytyk Kremla, nawiązując do założonej przez siebie organizacji, która została uznana przez sąd w Moskwie za „ekstremistyczną”.

Lider rosyjskiej opozycji kontynuował, że od teraz Fundacja do Walki z Korupcją stanie się ogólnoświatowa i międzynarodowa. „Zrobiliśmy dokładnie to, co obiecaliśmy. Przedstawiamy państwu Międzynarodową Fundację do Walki z Korupcją, ogólnoświatową organizację antykorupcyjną typu non-profit” – wyjaśnił Nawalny.

Aleksiej Nawalny zakłada Międzynarodową Fundację do Walki z Korupcją

W skład rady nadzorczej fundacji weszli były premier Belgii i europoseł Guy Verhofstadt, laureatka Nagrody Pulitzera a prywatnie żona Radosława Sikorskiego Anne Applebaum, amerykański politolog, filozof polityczny i ekonomista japońskiego pochodzenia Francis Fukuyama oraz żona Nawalnego – Julia. „To zaszczyt dołączyć do tej organizacji” – skomentował na Twitterze Fukuyama.

Nawalny zapowiedział, że fundacja „będzie całkowicie transparentna i przejrzysta”. Na początek na jej konto zostanie wpłacone 50 tysięcy euro. To kwota, którą polityczny wróg Putina otrzymał od Parlamentu Europejskiego w ramach Nagrody imienia Andrieja Sacharowa za wolność myśli, którą Nawalny otrzymał w październiku 2021 r. Krytyk Kremla na koniec podsumował, że „liczy na pomoc i wsparcie oraz obiecuje dobrą pracę”.

Czytaj też:

Aktywistka Pussy Riot o zbrodniach Władimira Putina. „Mamy nowego Adolfa Hitlera w Rosji”