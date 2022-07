Szykuje się nadzwyczajny szczyt. Putin spotka się z przywódcami Iranu i Turcji

We wtorek 19 lipca Władimir Putin ma się spotkać w Teheranie z przywódcą Iranu. O planowanym spotkaniu polityków wspomniał także Mohammadreza Reza Pour Ebrahimi, szef Komisji Gospodarczej Parlamentu Iranu. W oficjalnym komunikacie irański polityk przypomniał, że w trakcie ostatniej wizyty Ebrahima Raisiego do Moskwy udało się zawrzeć porozumienia, które stworzyły nowe możliwości dwustronnej współpracy. Dodał, że sankcje nałożone przez Zachód na Rosję sprawiają, że państwo to może być zainteresowane zacieśnianiem stosunków z Iranem.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że zaplanowane jest również dwustronne spotkanie z Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak przekazała agencja Reutera, politycy mają dyskutować o sytuacji w Syrii. Na razie nie wiadomo, czy zostanie poruszony temat eksportu zbóż z Ukrainy.

Erdogan zatelefonował do Putina

W poniedziałek, 11 lipca, prezydent Turcji Recep Erdogan odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Zaapelował w niej o utworzenie bezpiecznego korytarza przez Morze Czarne w celu eksportowania ukraińskiego zboża. Erdogan podkreślił, że o utworzenie korytarza prosi również Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak informują władze Turcji, Erdogan powtórzył w rozmowie ze swoim ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, że „konflikt między Rosją a Ukrainą powinien zostać zakończony trwałym i sprawiedliwym pokojem”, wypracowanym „w drodze negocjacji”. Dodał, że jest gotowy przyjąć na siebie rolę pośrednika w negocjacjach.

