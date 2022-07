15-latek skazany na dożywocie. Zabił 12-latkę po kłótni o film ze Snapchata

12-letnia Ava White zginęła w centrum Liverpoolu po zapaleniu iluminacji świątecznej 25 listopada 2021 roku. Tego dnia między przyjaciółmi Avy a inną grupą nastolatków doszło do kłótni. W jej efekcie 14-letni wówczas chłopak śmiertelnie ugodził dziewczynkę nożem. Chłopak opublikował na Snapchacie film, który nie spodobał się nastolatkom. Ava poprosiła go, żeby usunął nagranie, ale nie chciał spełnić jej prośby. 12-latka próbowała wyrwać mu telefon, a wtedy doszło do przepychanki, która skończyła się tragedią.

Kłótnia o nagranie między nastolatkami. 15-latek winny zabójstwa

Chłopak, którego nazwiska ze względów prawnych policja nie podała, najpierw twierdził, że sięgnął po nóż w samoobronie, ale w toku procesu został uznany za winnego. Przyjaciele Avy zeznali, że widzieli jego uśmiech po tym, jak zranił nastolatkę. Później chłopak uciekł. Ava została przewieziona do szpitala dziecięcego Alder Hey z ciężkimi obrażeniami i zmarła wkrótce później.

Po ucieczce sprawca porzucił nóż i zdjął płaszcz, który później został znaleziony w koszu. Następnie spędzał czas z przyjaciółmi – poszedł z nimi na zakupy, a kiedy jego matka skontaktowała się z nim, aby powiedzieć mu, że policja chce z nim porozmawiać, odparł, że gra w grę komputerową. Został aresztowany zaledwie dwie godziny po śmiertelnym zranieniu Avy.

Matka dziewczynki rozpłakała się w sądzie, gdy opisała emocje towarzyszące jej podczas procesu. – Moja ukochana Ava umiera na nowo każdego ranka, kiedy się budzę.Moment jej śmierci jest z nami wczoraj, jutro i na zawsze. To przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – powiedziała.

