Wyciekł tajny sondaż zlecony przez Putina. Już samo pytanie może dziwić

Sondaż przeprowadzony został przez Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Wyników nie podano do wiadomości publicznej, choć instytut ma w zwyczaju zamieszczanie rezultatów badań na swojej stronie internetowej. Można tam znaleźć m.in. wyniki czerwcowego sondażu na temat tego, czy Rosjanie popierają „operację specjalną” . Wynika z niego, że 72 proc. respondentów „raczej popiera” wojnę, 17 proc. „raczej nie popiera” wojny, a 11 proc. ma trudności z odpowiedzią na pytanie.

Wojna na Ukrainie. Kreml zlecił sondaż

Jak się okazuje, w lipcu przeprowadzono podobne badanie, jednak z pytaniem wprost o wojnę. Do wyników dotarł portal Meduza. Niezależni dziennikarze podkreślają, że nie wiadomo jedynie, na jakiej grupie przeprowadzono sondaż. Jego prawdziwość potwierdza anonimowy informator zbliżony do administracji prezydenta Władimira Putina. Z jego słów wynika, że rezultat badania był prezentowany na Kremlu.

W sondażu sprawdzano, co Rosjanie myślą o wojnie na Ukrainie, którą kremlowska propaganda określa mianem „operacji specjalnej” . Co ciekawe, to enigmatyczne stwierdzenie nie znalazło miejsca w sondażu. Respondentów pytano:

Niektórzy twierdzą, że działania wojenne na Ukrainie powinno się jak najszybciej przerwać. Inni uważają, że obecnie nie należy przerywać działań wojennych. Który punkt widzenia jest ci bliższy – pierwszy czy drugi?

Kto w Rosji chce końca wojny?

Za jak najszybszym zakończeniem wojny opowiedziało się 30 proc. ankietowanych. Kontynuację wojny poparło 57 proc. respondentów, podczas gdy 13 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.

Zakończenia wojny na Ukrainie chcą najbardziej osoby w wieku 18-24 lata (56 proc.), a najmniej – osoby 60+. W najstarszej grupie wiekowej aż 72 proc. respondentów oczekuje, że operacja wojskowa w sąsiednim kraju będzie kontynuowana.

