Żona rosyjskiego opozycjonisty chce upokorzenia Władimira Putina. Ostrzega Zachód przed popełnieniem błędu

Władimir Kara-Murza jest jednym z czołowych rosyjskich opozycjonistów. Od ponad 20 lat walczy o demokratyczną Rosję. Kara-Murza był bliskim powiernikiem innego opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa, który został zastrzelony w Moskwie w 2015 r. Kara-Murzę dwukrotnie próbowano otruć przez „nieznanych sprawców”. Za pierwszym razem mężczyzna zapadł w trzymiesięczną śpiączkę, ale udało mu się ujść z życiem po tym, jak przez wiele miesięcy był leczony w USA – przypomina Bild.

Mimo to Kara-Murza wrócił do Rosji, gdzie ponownie próbowano go otruć. Teraz krytyk Kremla przebywa w areszcie, gdzie grozi mu do 15 lat więzienia. Od tego czasu głos na temat reżimu Kremla zaczęła zabierać żona Władimira Kara-Murzy – Jewgienia. Kobieta mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale stara się odwiedzać męża, mimo przeszkód ze strony władz.

Żona rosyjskiego opozycjonisty o błędzie zachodnich polityków wobec Władimira Putina

Jewgienia Kara-Murza podkreśla, że teraz mówi w imieniu męża. Kobieta odniosła się również do wojny na Ukrainie. Zaznaczyła, że za protesty przeciwko inwazji zostało już aresztowanych ponad 16 tys. osób. – Zachodni politycy zbyt długo postrzegali Władimira Putina jako partnera. Mój mąż ostrzegał ich o tym przed laty i miał rację – zaznaczyła.

Jewgienia Kara-Murza stwierdziła, że „jeśli Putin mógł zabijać cywilów w Syrii bez konsekwencji, to równie dobrze może zabijać cywilów na Ukrainie”. Kobieta kontynuowała, że Zachód „nie może naciskać na Ukrainę, aby oddała część swojego terytorium, by udobruchać prezydenta Rosji”. Takie działania mogłoby skłonić Putina do ataku na Mołdawię czy kraje bałtyckie za kilka lat.

Jewgienia Kara-Murza ostrzega przed powtórką z lat 90.

Według Jewgienii Kara-Murzy rosyjski przywódca „powinien być nie tylko upokorzony, ale musi trafić przed sąd”. Kobieta ostrzega przed powtórzeniem błędu z lat 90. – Tym razem zbrodniarze muszą odpowiedzieć za swoje czyny, w przeciwnym razie zawsze zaistnieje niebezpieczeństwo, że byli agenci KGB, znów zamienią Rosję w gułag – zakończyła.

