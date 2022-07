Stan wyjątkowy na popularnej wśród turystów wyspie. MSZ ostrzega Polaków

Na skutek masowych protestów w środę prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa uciekł z kraju na Malediwy na kilka godzin przed ustąpieniem ze stanowiska. Następnie, jak informuje Reuters, pełniący obowiązki prezydenta premier Ranil Wickremesinghe ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju i godzinę policyjną w prowincji Zachodniej ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja zapadła po tym, jak kilkaset osób domagających się jego rezygnacji otoczyło jego biuro w Kolombo.

Niezadowolenie Lankijczyków z powodu kryzysu gospodarczego narastało od miesięcy, ale protesty wybuchły z ogromną siłą w ostatni weekend. Demonstrujący przejęli kluczowe budynki rządowe w Kolombo, obwiniając klan Rajapaksów i ich sojuszników za niekontrolowaną inflację, korupcję oraz poważne braki paliwa i leków. W kwietniu kraj ogłosił, że jest niewypłacalny.

Stan wyjątkowy na Sri Lance. Komunikat polskiego MSZ

Leżąca na Oceanie Indyjskim Sri Lanka cieszy się dużą popularnością wśród turystów, także z Polski. Na ostatnie wydarzenia zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „W związku z napiętą i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną oraz zgłoszeniami dot. odwoływanych lotów powrotnych Polakom przebywającym obecnie na Sri Lance zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń i stosowanie się do zaleceń władz miejscowych” – czytamy w komunikacie.

Odwołane loty. Co robić?

W przypadku odwołanego lotu podróżującym w ramach zorganizowanej wycieczki MSZ zaleca kontakt z organizatorem wyjazdu, który powinien pomóc w powrocie do kraju. Z kolei w przypadku podróży na własną rękę należy postępować zgodnie z procedurami linii lotniczych. „Ustal możliwość zmiany biletu na lot w późniejszym terminie, inną trasą, do innego państwa UE, z którego będziesz mógł dostać się do Polski drogą lądową (samochodem osobowym, busem lub autokarem)” – wyjaśnia MSZ. Resort przypomina też o skontaktowaniu się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i ewentualnego przedłużającego się pobytu na wyspie.

twitter

Pomocą służy także konsul dyżurny w Nowym Delhi. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: + 91 9910 999 477 lub mailowo: newdelhi.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

MSZ zachęca też turystów do rejestracji w systemie Odyseusz, „co umożliwi ewentualne przesłanie ważnych komunikatów osobom przebywającym na terenie Sri Lanki”.

Czytaj też:

Szturm na siedzibę prezydenta na Sri Lance. Użyto gazu łzawiącego, są ranni