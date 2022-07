Dziennikarka Biełsatu skazana na 8 lat więzienia. Białoruski reżim oskarżył ją o „zdradę stanu”

Dziennikarka Biełsatu Kaciaryna Andrejewa miała wyjść na wolność 5 września 2022 roku. Tak się jednak nie stanie. Jak informuje Biełsat, 13 lipca Sąd Rejonowy w Homlu skazał ją na 8 lat pozbawienia wolności. „Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a sprawa została utajniona. Adwokat Kaciaryny został przez Komitet Śledczy zmuszony do podpisania zobowiązania o nieujawnianiu informacji i nie wolno mu było podawać żadnych okoliczności procesu nawet bliskim oskarżonej” – czytamy.

Biełsat przypomina też, że dziennikarka może spędzić za kratami łącznie 10 lat, bo w kolonii karnej jest już od 2 lat. Kaciaryna Andrejewa została zatrzymana 15 listopada 2020 roku razem z Darią Czulcową, gdy relacjonowały demonstrację upamiętniającą zabitego w trakcie protestów Ramana Bandarenkę. W lutym 2021 roku obie dziennikarki zostały przez sąd w Mińsku uznane winnymi organizowania zamieszek i skazane na dwa lata kolonii karnej.

„10 lutego Kaciaryna Andrejewa została bez uprzedzenia przewieziona do Aresztu Śledczego w Homlu” – podaje Biełsat. Jak czytamy dalej, przez 55 dni jej rodzina nie wiedziała, w ramach jakiej sprawy trafiła do aresztu i czy ma status oskarżonej. Dopiero 7 kwietnia jej bliscy dowiedzieli się, że została ona oskarżona o „zdradę stanu”, za którą zgodnie z białoruskim prawem grozi od 7 do 15 lat więzienia.

