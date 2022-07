Przełomowa decyzja papieża Franciszka. Powołał kobiety na ważny urząd

Papież Franciszek mianował 14 osób na członków dykasterii. Trzy z nich to kobiety, które wejdą w skład watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów – poinformował portal Vatican News. Dykasteria to urząd administracyjny Kościoła katolickiego. Dykasteria ds. Biskupów zajmuje się rekomendacją nowych biskupów i przedstawianiem nominacji do zatwierdzenia papieżowi.

Dykasteria ds. Biskupów. Czym się zajmuje?

Do zadań Dykasterii ds. Biskupów należy również ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji, przyjmowanie raportów ordynariuszy z pracy i problemów diecezji oraz organizowanie ich wizyty do Watykanu, która zgodnie z prawem kościelnym powinna odbywać się co pięć lat. Do tej pory członkami tej dykasterii byli kardynałowie, biskupi i księża.

Nominację od Ojca Świętego otrzymały dwie siostry zakonne. Są to sekretarz generalna (osoba numer dwa) w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego Raffaella Petrini z Włoch oraz była wieloletnia przełożona generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (sióstr salezjanek) Yvonne Reungoa z Francji, która jest mocno zaangażowana w pracę w Afryce.

Papież Franciszek mianował trzy kobiety, które będą miały wpływ na wybór biskupów

Trzecią kobietą jest pochodząca z Argentyny przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych Maria Lia Zervino, która od lat pracuje na rzecz praw kobiet i ich większego zaangażowania w życie Kościoła. Nominacje są odpowiedzią na deklaracje papieża Franciszka, aby dać kobietom więcej stanowisk najwyższego szczebla w Stolicy Apostolskiej.

