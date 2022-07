Tranzyt do obwodu kaliningradzkiego. KE publikuje wytyczne dla Litwy i zbiera głos ws. ustaleń z Rosji

Litwa w połowie czerwca zakazała tranzytu towarów z i do obwodu kaliningradzkiego przez swoje terytorium. Chodziło o rzeczy znajdujące się na unijnej liście sankcyjnej związane z wojną na Ukrainie. Decyzja spowodowała wściekłość ze strony Rosji. Sprawa wydaje się jednak zmierzać ku rozwiązaniu.

Rosyjska gazeta „Izwiestia” powołując się na wysoko postawione źródła w Moskwie napisała, że Unia Europejska i Moskwa uzgodniły rozwiązanie ws. tranzytu towarów do Kaliningradu. Rzekome ustalenia rosyjskich mediów zdementowała KE. – Niczego nie negocjujemy z Rosją – skomentował rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

Wytyczne KE ws. tranzytu przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego

KE wydała jednak dodatkowe wytyczne ws. tranzytu do obwodu kaliningradzkiego przez Rosję – poinformował portal euractiv.com. Litwa musi zezwolić Moskwie na wwiezienie towarów objętych sankcjami, z wyjątkiem broni, technologii objętej sankcjami wojskowymi i towarami podwójnego zastosowania. Wciąż wstrzymany będzie tranzyt drogowy m.in. dla stali i cementu, ale zakaz nie będzie obowiązywał dla transportu kolejowego.

Komisja Europejska podkreśliła, że to państwa członkowskie stoją za tym, aby jak najskuteczniej wdrażać sankcje. KE zabrała głos po tym, jak Rosja zagroziła odwetem Litwie za wprowadzenie tak surowych ograniczeń. Moskwa dostała zielone światło na tranzyt do Kaliningradu, ale jego wielkość musi mieścić się w średniej z ostatnich trzech lat sprzed wojny na Ukrainie. KE uczuliła również, aby sprawdzać, czy nie dochodzi do obchodzenia przepisów.

