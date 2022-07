Mężczyzna oskarżony o gwałt uniewinniony przez włoski sąd. Został „zachęcony przez uchylone drzwi”

Sprawa dotyczy wydarzeń z maja 2019 r. Sędzia orzekł, że dziewczyna „pijana po nadmiernym spożyciu alkoholu zainicjowała zbliżenie ze strony mężczyzny”. W pewnym momencie para poszła razem do toalety jednego z pubów w centrum Turynu. Kobieta zostawiła uchylone drzwi, co miało być „zachętą do odwagi dla młodego Włocha” – poinformowała agencja ANSA.

O rzekomym gwałcie ze strony mężczyzny miał m.in. świadczyć zerwany zamek błyskawiczny w dżinsach domniemanej ofiary. Zdaniem sędziego „spodnie były jednak stare i zużyte i nie świadczą o tym, że zamek został uszkodzony w trakcie rozbierania kobiety”. Mężczyzna został uniewinniony w apelacji od zarzutu gwałtu. W pierwszej instancji młody Włoch został skazany na dwa lata więzienia.

Włochy. Burza po decyzji sądu ws. mężczyzny oskarżonego o gwałt

Decyzja włoskiego sądu wywołała oburzenie polityków i organizacji walczących o prawa kobiet. Laura Ravetto, deputowana włoskiej partii Liga Północna, skomentowała, że wyrok „mrozi krew w żyłach”. – Dziewczyna, która wyraźnie nie wyraziła swojej zgody na seks, rzekomo „nakłaniała mężczyznę do odwagi” zostawiając otwarte drzwi do toalety i będąc pijanym. To nienormalne – stwierdziła.

Maria Edera Spadon, posłanka Ruchu Pięciu Gwiazd dodała, że decyzja włoskiego sądu „cofa walkę z przemocą ze względu na płeć o lata świetlne”. Zdaniem parlamentarzystki sędziowie muszą zostać „przeszkoleni” w tej sprawie. Z kolei senator Partii Demokratycznej Valeria Valente zaznaczyła, że wyrok jest „szczególnie poważny” i ma nadzieję, że zostanie obalony przez Sąd Kasacyjny.

