Dramatyczna akcja ratunkowa w Tajlandii. Roczny słoń wpadł do kanału melioracyjnego. Pilnowała go zestresowana matka

Do sytuacji doszło w środę rano na obrzeżach pola golfowego Royal Hills w tajlandzkiej prowincji Nakhon Nayok. Roczny słoń wpadł do kanału melioracyjnego. Została z nim matka, która należała do stada słoni podróżujących przez pobliską dżunglę. Zwierzęta zauważył okoliczny mieszkaniec, który natychmiast powiadomił władze Parku Narodowym Khao Yai – poinformował portal Sky.

Roczny słoń utknął w kanale melioracyjnym. Pojawiły się problemy

Ratownicy początkowo nie byli w stanie wyciągnąć rocznego słonia. Akcję utrudniała jego zestresowana matka, która zaniepokoiła się, gdy w okolicy pojawiło się sporo ludzi. Ratownicy podali słonicy leki usypiające. To spowodowało, że zwierzę ruszyło w kierunku swojego dziecka, ale zemdlało i uderzyło głową w krawędź betonowej konstrukcji, częściowo wpadając do kanału. W takiej sytuacji potrzebne było użycie dźwigu oraz koparki, która usunęła ziemię.

Akcję ratunkową utrudniał również padający deszcz. Ratownikom udało się jednak uratować słoniątko. Jego matka musiała jednak być reanimowana przez służby. Na nagraniach widać, jak ratownicy uciskają i skaczą po klatce piersiowej słonicy. Zaangażowało się również słoniątko. Ostatecznie historia zakończyła się pozytywnie i władze parku potwierdziły, że zwierzęta bezpiecznie wróciły do dżungli.

Tajlandia. Akcja ratunkowa uwolnienia słoniątka i jego matki zakończona sukcesem

Operacja uwolnienia rocznego słonia i jej matki zajęła ponad trzy godziny. – To doświadczenie poruszyło nasze serca. Będzie jedną z najbardziej pamiętnych akcji ratunkowych, jakie przeprowadziliśmy – powiedział weterynarz z Parku Narodowym Khao Yai dr Chananya Kanchanasarak.

Sytuacja może jednak czasem mieć dramatyczne skutki. W 2019 roku przy jednym z wodospadów w Tajlandii zginęło 11 słoni, po tym jak zwierzęta próbowały dotrzeć do słoniątka, które utknęło. Według szacunków w Tajlandii znajduje się od trzech do czterech tysięcy słoni. Około połowa żyje w rezerwatach na terenie parków narodowych.

