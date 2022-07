Ekstremalne upały w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz w historii wydano czerwony alert

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office ostrzegł w piątek, że na początku przyszłego tygodnia nadzwyczajne upały dotkną dużą część Anglii. W niektórych miejscach temperatury mogą dobić nawet do 40 stopni Celsjusza.

Ekstremalne upały w Wielkiej Brytanii

Według prognoz Met Office istnieje 80 proc. szansy, że temperatury przekroczą rekordową wysokość, odnotowaną 25 lipca 2019 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Cambridge. Termometry pokazały tam wówczas 38,7 stopni Celsjusza. Z kolei szanse na przekroczenie 40 stopni meteorolodzy szacują na 50 proc.

W związku z tym na poniedziałek i wtorek w środkowej, północnej, wschodniej i południowo-wschodniej Anglii wydano czerwony alert o ekstremalnych upałach (Red Extreme). Będzie on obowiązywał w środkowej, północnej, wschodniej i południowo-wschodniej Anglii. W tej chwili na większości terytorium Anglii i Walii obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie (Amber Extreme).

„Potencjalnie bardzo poważna sytuacja”

Główny meteorolog Met Office Paul Gundersen ostrzegł, że w tym czasie również noce mogą być wyjątkowo ciepłe, zwłaszcza w miastach. Przestrzegł, że może to mieć niekorzystny wpływ na infrastrukturę i zdrowie ludzi. Rzecznik urzędu Grahame Madge stwierdził, że spodziewane upały mogą być „potencjalnie bardzo poważną sytuacją”. Jak dodał, jeśli temperatura osiągnie 40 stopni, to będzie „bardzo symboliczny próg”, świadczący o zachodzących zmianach klimatu.

Z kolei dyrektor generalna Met Office Penny Endersby oceniła, że prognoza dotycząca ekstremalnych upałów jest „absolutnie bezprecedensowa” i wezwała Brytyjczyków do poważnego potraktowania ostrzeżeń.

Zagrożenie dla zdrowia i życia

Na niepokojące prognozy zareagowała też Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), podnosząc w piątek ostrzeżenie dotyczące zdrowia do poziomu czwartego, czyli „krajowego zagrożenia”. Jest on wprowadzany, gdy – jak tłumaczy Sky News – „fala upałów jest tak silna i/lub przedłużająca się, że jej skutki wykraczają poza system opieki zdrowotnej i społecznej”, co oznacza, że „nie tylko osoby z grup wysokiego ryzyka, ale też osoby zdrowe i w dobrej formie mogą być podatne na choroby i śmierć”.

