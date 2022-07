Ivana Trump nie żyje. Policja bada możliwe przyczyny śmierci 73-latki

W wieku 73 lat zmarła Ivana Trump. Była żona byłego prezydenta USA została znaleziona martwa w swoim apartamencie na Manhattanie. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Ivany Trump. Możliwe opcje bada policja. Kobietę znalazła pracownica, która przyszła do willi Ivany Trump. 73-latka miała nagle zasłabnąć.

ABC News podało, że Ivana Trump przed śmiercią spadła ze schodów. Była żona Donalda Trumpa miała zostać znaleziona nieprzytomna na dole schodów swojego mieszkania. W dniu śmierci Ivana Trump miała być umówiona do fryzjera, do którego uczęszczała każdego tygodnia od 20 lat. Ze schodów miała spaść idąc na umówioną wizytę. Według The Times nie było żadnych śladów wskazujących na to, że mogło dojść do włamania.

Ivana Trump nie żyje. Co wiemy o przyczynach jej śmierci?

Ratownicy medyczni mieli również zareagować na zgłoszenie dotyczące zatrzymania akcji serca w apartamencie kobiety. Kiedy służby pojawiły się na miejscu zdarzenia, miały uznać, że Ivana Trump zmarła na miejscu. Policja czeka na raport lekarza medycyny sądowej z sekcji zwłok. Zdrowie 73-latki miało podupaść w ciągu kilku ostatnich lat, nie jest jasne, co konkretnie dolegało kobiecie.

Jedna z bliskich znajomych Ivany Trump powiedziała portalowi Page Six, że kobieta planowała w piątek udać się w podróż z Nowego Jorku do St. Tropez we Francji. To miała być pierwsza podróż byłej żony Donalda Trumpa od czasów pandemii koronawirusa. – Bała się, że zostanie zakażona – powiedziała producentka telewizyjna Nikki Haskell. Ivana Trump miała być bardzo podekscytowana z powodu wyjazdu.

Czytaj też:

Eric i Ivanka żegnają Ivanę Trump. „Będę za nią tęsknić zawsze. Była niesamowitą kobietą”