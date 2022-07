Rosjanie dwa razy oglądali irańskie drony bojowe. Biały Dom ujawnił zdjęcia satelitarne

Według Białego Domu Iran zaprezentował Rosjanom drony na lotnisku Kashan 8 czerwca i 15 lipca. Amerykanie udostępnili zdjęcia satelitarne dronów Shahed-191 i Shahed-129, które startowały i leciały nad lotniskiem w momencie, gdy samolot transportowy delegacji rosyjskiej znajdował się na ziemi. Informacje te potwierdził doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan w opublikowanym przez CNN oświadczeniu.

„Mamy informacje, że irański rząd przygotowuje się do dostarczenia Rosji kilkuset bezzałogowych statków powietrznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych zdolnych do uzbrojenia” – poinformował Sullivan. Jak dodał, zgodnie z wiedzą USA czerwcowa wizyta „była pierwszą wizytą rosyjskiej delegacji na tym lotnisku w ramach takiej prezentacji”.

CNN wyjaśnia, że drony Shahed-191 i Shahed-129 mogą przenosić precyzyjnie naprowadzane pociski.

Iran oczekuje na wizytę Władimira Putina

Władimir Putin 19 lipca wybiera się do Teheranu, gdzie spotka się z prezydentami Iranu i Turcji. Tematem spotkania mają być rozmowy pokojowe dotyczące Syrii oraz kwestie gospodarcze. Po pojawieniu się tej informacji Jake Sullivan ostrzegał na konferencji prasowej, że irański rząd planuje w krótkim czasie dostarczyć Moskwie nawet kilkaset dronów. Dodał również, że Iran „przygotowuje się do szkolenia rosyjskich sił zbrojnych w zakresie używania tych dronów”. I przypomniał, że irańskie drony były wcześniej wykorzystywane przez jemeńskich rebeliantów Huti do atakowania Arabii Saudyjskiej.

Iran początkowo nie odniósł się precyzyjnie do doniesień ze strony Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył jedynie, że współpraca technologiczna z Rosją rozpoczęła się jeszcze przed wojną na Ukrainie. – W ostatnim czasie nie doszło do żadnego szczególnego rozwoju tych relacji, w tym zakresie – skomentował rzecznik MSZ Iranu Nasser Kanaani. Podkreślił, że stanowisko jego kraju w sprawie konfliktu na Ukrainie jest „absolutnie jasne i było wielokrotnie deklarowane”.

Głos w wywiadzie dla włoskiej gazety La Repubblica zabrał również szef irańskiej dyplomacji. Hossein Amir-Abdollahian nie potwierdził, że jego kraj sprzedaje Rosji sprzęt wojskowy. Zapewnił, że Iran „unika wszelkich kroków, które mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu na Ukrainie”. Zaznaczył, że wojna powinna się skończyć jak najszybciej. – Mamy z Rosją różne formy współpracy, także w sferze obrony – podsumował Amir-Abdollahian.

