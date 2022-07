Na Białorusi zauważono wojskowe wozy bojowe ze specjalnymi oznaczeniami

Belsat poinformował, powołując się na kanał „Białoruski Hajun”, że pociąg ze sprzętem wojskowym przyjechał do Jelska w obwodzie homelskim ze Słonimia, gdzie stacjonują oddziały 11. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Przywieziono na nim około 15-20 wozów bojowych typu BMP-2, należących do białoruskich sił zbrojnych. „Pojazdy są oznaczone czerwonymi kwadratami, a ich numery rejestracyjne są zamalowane” – zwraca uwagę Belsat. Z kolei lokalni aktywiści, monitorujący ruch wojsk, mają pisać o tym, że w mieście przybyło funkcjonariuszy białoruskiego MSW.

Ruchy wojsk na Białorusi

Portal zaznaczył, że wcześniej lokalna gazeta zapowiadała na 15 lipca przyjazd i rozładunek pociągu ze sprzętem wojskowym. Zaznaczono wówczas, że wojsko „będzie nadal wzmacniać ochronę granicy państwowej” i poproszono mieszkańców „o zachowanie spokoju i niewpadanie w panikę”.

Belsat podkreśla, że już wcześniej ruchy sprzętu wojskowego zauważone zostały w dwóch powiatach obwodu brzeskiego, przy granicy z Ukrainą, a na stronie lokalnych władz poinformowano, że w okolicy odbywają się ćwiczenia wojskowe. Białoruskie ministerstwo obrony – jak zaznacza portal – nie informowało jednak o żadnych manewrach.

Wojna na Ukrainie. Białoruś wspiera Rosję

Od początku inwazji na Ukrainę Białoruś wspiera Rosję. Ukraińcy wielokrotnie informowali o użyczaniu białoruskich lotnisk, baz wojskowych czy magazynów na potrzeby armii rosyjskiej. Tamtejsze szpitale leczyły rannych rosyjskich żołnierzy, a kolej była używana do szybkiego przerzutu wojsk okupanta z północy Ukrainy na front wschodni, tuż przed drugą fazą wojny.

W środę doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak wyjaśniał, skąd na Kremlu tak silna potrzeba włączania Białorusinów do działań zbrojnych. „Za próbami włączania Białorusi w wojnę stoi pragnienie Moskwy, by pokryć braki we własnych zdolnościach militarnych. Rosja potrzebuje użycia białoruskiej armii i jednoczesnego osłabienia reżimu Łukaszenki. Wtedy nastąpi wchłonięcie Republiki Białorusi i jej okupacja przez rosyjskich zombie Z” – napisał Podolak.

