Rosyjska propaganda grozi Lechowi Wałęsie. „Wystąpił z godną Hitlera inicjatywą”

Niedawno w programie „60 minut” na antenie Rossija 1 rosyjscy propagandyści mówili, co musi się stać, by wojska Federacji Rosyjskiej wkroczyły do Warszawy. Wtórowała im prowadząca program Olga Skabiejewa. Natomiast politolog Michaił Markełow bez ogródek mówił o zabijaniu polityków i „likwidacji całego kierownictwa” Ukrainy. W ostatnim wydaniu propagandowego programu również pojawił się polski wątek.

Rosjanie byli oburzeni wywiadem Lecha Wałęsy we francuskiej telewizji, w którym stwierdził, że trzeba „wymusić zmianę ustroju, albo zorganizować powstanie narodów” w Rosji. – Nawet jeśli Ukraina wygra tę wojnę, za pięć lat będziemy mieć to samo, za dziesięć lat pojawi się kolejny Putin – ostrzegał. Dodał też, że „populacja Rosji powinna liczyć mniej niż 50 milionów”, a obecnie to 144 miliony. Po publikacji wywiadu rzecznika rosyjskiego MSZ porównała byłego prezydenta do seryjnego mordercy.

Skabiejewa oskarża Wałęsę o „nawoływanie do ludobójstwa”

W programie „60 minut” Wałęsie grożono wysłaniem noty do Interpolu, a także porwaniem i więzieniem. Olga Skabiejewa uznała, że Lech Wałęsa „objawił się prawdziwym nazistą”. – Wystąpił z godną Hitlera inicjatywą, proponując skrócenie populacji Rosji do 50 milionów ludzi. Czyli prawie trzykrotnie – stwierdziła. – A idealnym scenariuszem dla Wałęsy byłoby zorganizowanie przez Zachód powstania, mobilizując zamieszkujące Rosję narody – kontynuowała.

– Czyli laureat Pokojowej Nagrody Nobla otwarcie nawołuje do ludobójstwa oraz wzniecenia krwawej wojny domowej – stwierdziła wprost Skabiejewa. I zagroziła, że... „dążenia Wałęsy” do podzielenia Rosji mogą skończyć się czwartym rozbiorem Polski.

Fragmenty programu opublikowano na kanale „Andromeda”, którego autorka opisuje rosyjską propagandę. Na nagraniu widzimy, że po wyemitowaniu fragmentu wywiadu Wałęsy, głos zabrali komentatorzy. Jeden nazwał byłego prezydenta „absolutnym łajdakiem”, a kolejni wzywali rosyjskie organy ścigania do „wszczęcia postępowania” i wystawienia za Wałęsą międzynarodowego listu gończego „za nawoływanie do ludobójstwa”.

