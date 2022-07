Szef brytyjskich sił zbrojnych o wojnie na Ukrainie: Rosja już przegrała, ale wciąż jest groźna

Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii, admirał Sir Tony Radakin, był gościem programu Sunday Morning w BBC One. Został zapytany o to, czy prezydent Rosji Władimir Putin mógłby zostać „obalony” lub zmierzyć się ze zmianą władzy na Kremlu. – Myślę, że niektóre z komentarzy, że (Putin – red.) nie czuje się dobrze lub że na pewno ktoś go zamorduje albo pozbawi władzy, to pobożne życzenia – powiedział admirał.

– Jako profesjonaliści wojskowi widzimy względnie stabilny reżim w Rosji, prezydent Putin był w stanie zdusić każdą opozycję, widzimy hierarchię zainwestowaną w prezydenta Putina, więc nikt na szczycie nie ma motywacji, by rzucić wyzwanie prezydentowi Putinowi. I to jest przygnębiające – mówił Radakin.

Wojna na Ukrainie. Stan sił lądowych Rosji i zagrożenia

Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii dodał, że „wyzwanie związane z Rosją” będzie trwało potencjalnie przez „dziesiątki lat”, a następny premier Wielkiej Brytanii powinien wiedzieć, że Rosja jest „największym zagrożeniem” dla Wielkiej Brytanii.

– Jej siły lądowe są prawdopodobnie mniejszym zagrożeniem na krótką metę z powodu tej degradacji, tego wyczerpania, które obserwujemy w ich walce na Ukrainie – mówił też admirał Radakin. – Ale Rosja nadal jest potęgą nuklearną, ma zdolności cybernetyczne, ma potencjał w kosmosie i ma specjalne programy podwodne, dzięki czemu może zagrozić kablom podmorskim, które umożliwiają przepływ informacji na całym świecie – ocenił.

Oszacował też, że w czasie inwazji na Ukrainę Rosja straciła 50 tys. żołnierzy (w sumie zabitych lub rannych), prawie 1700 czołgów i ok. 4 tys. opancerzonych wozów bojowych. Zapytany o to, czy Rosja może wygrać wojnę tę odpowiedział: „już ją przegrała, biorąc pod uwagę pierwotne założenia. A celem było zajęcie całej Ukrainy i przyłączenie ją do Rosji. To się nie stało i nigdy nie stanie”.

