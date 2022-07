Pilot polskich linii lotniczych zmagał się z silnym wiatrem. Nagranie mrozi krew w żyłach

Port Lotniczy Madera jest położony niedaleko miasta Santa Cruz na Maderze. Ma opinię jednego z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Wiatr bywa tam bardzo silny i porywisty. W 1977 roku na lotnisku doszło też do dwóch tragicznych wypadków, w których zginęło łącznie prawie 170 osób. Jeden z nich wydarzył się 19 listopada. Boeing 727-282 Adv rozbił się po tym, jak wpadł w poślizg na mokrej powierzchni, wypadł z pasa startowego i zsunął się ze skarpy. Katastrofę przeżyły tylko 33 osoby. Miesiąc później samolot szwajcarskich linii lotniczych wpadł do oceanu, zginęło 36 osób z 57 na pokładzie. Od tego czasu nie doszło tam do innych wypadków.

20 lat temu podjęto decyzję o wydłużeniu pasa startowego na lotnisku. Piloci, którzy na nim lądują, muszą być odpowiednio przeszkoleni.

Trudne lądowanie na Maderze. Pilot walczył z silnym wiatrem

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że pilot polskich linii lotniczych Enter Air zmaga się z trudnymi warunkami atmosferycznymi podczas lądowania. Bez trudu udaje mu się opanować maszynę i bezpiecznie posadzić ją na pasie portugalskiego lotniska. „737 walczący z bocznym wiatrem na lotnisku na Maderze” – brzmi podpis pod nagraniem.

„Cieszę się, że nie byłem na pokładzie” – napisał jeden z użytkowników Twittera pod filmem. W komentarzach znajdują się też liczne głosy uznania dla profesjonalizmu pilota. Inna osoba zauważa, że „po prostu wykonał swoją pracę”.

twitter

Spektakularne lądowanie w Birmingham. Słowa uznania dla polskiego pilota

W 2020 roku światowe media doceniły umiejętności pilota Grzegorza Siekierdy, który lądował w porcie lotniczym w Birmingham. Ze względu na ekstremalne warunki atmosferyczne maszyna została przekierowana z londyńskiego Luton na lotnisko zapasowe. Jak się później okazało, także lądowanie w Birmingham nie było łatwe. Załodze udało się bezpiecznie wylądować.

