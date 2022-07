Specjalny status obywateli Polski. Ukraiński parlament przyjął ustawę w pierwszym czytaniu

- Rada przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o specjalnych gwarancjach dla obywateli polskich. 321 głosów za – przekazał deputowany Jarosław Żełezniak, cytowany przez Ukrinform.

Jak zaznaczył, obywatele Polski będą mogli przebywać na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy, korzystać ze wszystkich praw i wolności, tak jak obywatele Ukrainy.

11 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł projekt ustawy do parlamentu. Dzień później skierował do Polaków specjalne przesłanie. – Proponuję dać naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu w Ukrainie przez 18 miesięcy, prawo do pracy, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, nauki na naszych uczelniach, korzystania z usług medycznych – mówił wówczas ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy ciepło o Polakach

Zdaniem prezydenta Ukrainy obecnie jego kraj osiągnął w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko biorąc pod uwagę dziesięciolecia, ale życie wielu pokoleń naszych narodów. – Musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach i w oparciu o zrozumienie, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem, w braterstwie – ocenił Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Rakiety nie błądzą, nie ma pomyłek, nie ma przypadków