U wybrzeży Barcelony pojawiły się rekiny. Władze miasta zamknęły plaże

Z nagrań opublikowanych w sieci wynika, że zaobserwowany u wybrzeży Garraf w pobliżu Barcelony rekin to ostronos atlantycki. Ten gatunek jest uznawany za najszybszego rekina na świecie - może osiągnąć prędkość do 72 km na godzinę.

Podwodny fotograf David Jara, który spotkał się z rekinem oko w oko, na łamach Earth.com opisał spotkanie ze zwierzęciem. „Dostrzegliśmy duży, czarny cień w ruchu. Byliśmy trochę zdezorientowani. Ale nagle zobaczyliśmy coś wystającego z morza. Na początku myśleliśmy, że to samogłów, ale wkrótce zauważyliśmy płetwę grzbietową. Następnie zbliżyliśmy się, zatrzymaliśmy się w bezpiecznej odległości. On również zbliżył się do łodzi. To zrobiło na mnie duże wrażenie” — relacjonował.

Niecodzienne odwiedziny

Katalońskie media zwróciły uwagę, że w wodach Morza Śródziemnego rekin tego gatunku widziany był ostatnio ponad dziesięć lat temu. Jednak w przeciągu tygodnia, odnotowano już trzy takie przypadki. W związku z pojawieniem się rekinów, władze Barcelony podjęły decyzję o zamknięciu pięciu okolicznych plaż

Biolog Adrian Bilba stwierdził, że obecność rekinów w rejonie Morza Śródziemnego będzie z roku na rok coraz powszechniejsza ponieważ zwierzęta te poszukują nowych żerowisk. Wyjaśnił również, że intensywna obecność człowieka „nie odstrasza już rekinów, a raczej je ciekawi”. Podobne obserwacje mają portugalscy biolodzy. Od dwóch lat u wybrzeży Portugalii liczba rekinów stale rośnie.

