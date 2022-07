Co się dzieje z ręką Putina? Film z Iranu wzbudza wątpliwości

Władimir Putin we wtorek złożył wizytę w Iranie. To dopiero drugi raz, kiedy rosyjski przywódca odbył zagraniczną podróż od momentu rozpoczęcia brutalnej inwazji na Ukrainę pięć miesięcy temu.

Nie po raz pierwszy uwagę mediów zwrócił uwagę szczegół dotyczący zdrowia Putina. Tym razem wątpliwości wzbudził sposób jego poruszania się, po tym, jak wysiadł z samolotu w Teheranie. Na nagraniu z lotniska widać, że prawa ręka rosyjskiego prezydenta bezwładnie wisiała wzdłuż ciała, gdy podchodził do witających go polityków. Następnie Putin krótko porozmawiał z irańskim ministrem ds. ropy Jawadem Ovjim. Po chwili lekko poprawił prawą ręką marynarkę.

Spekulacje na temat zdrowia Putina. Choruje na Parkinsona?

Publiczne wystąpienia Putina już wcześniej budziły wątpliwości co do jego dobrego samopoczucia. W mediach pojawiają się doniesienia, z których wynika, że prezydent Rosji choruje na raka albo Parkinsona. Nagrania z Putinem są poddawane szczegółowym analizom, a obserwatorzy dostrzegają u niego niekontrolowane drżenia kończyn, a także problemy z przemieszczaniem się. Media zwracają także uwagę na to, jak rosyjski przywódca wygląda podczas spotkań, m.in. na to, że ma opuchniętą twarz. Może to świadczyć o stosowaniu sterydów, a nawet botoksu z powodu jego próżności.

W Teheranie Putin spotkał się z przywódcami Turcji oraz Iranu. Oficjalnie w agendzie znalazły się tematy dotyczące Syrii oraz kwestie ekonomiczne, m.in. o wsparcie dla rosyjskiej gospodarki w obliczu sankcji ze strony Zachodu oraz transport zboża z ukraińskich portów. W komunikatach żadnej ze stron nie wspomniano o tym, że przedmiotem rozmów będzie sprawa dostarczenia do Rosji dronów bojowych produkcji irańskiej. O tym, że takie dostawy są planowane, informowały na początku lipca Stany Zjednoczone.

