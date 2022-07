Donald Trump namawia do dołączenia do kontrowersyjnej inicjatywy. „Wybrał pieniądze, smutny dzień”

Donald Trump zachęca golfistów, aby dołączyli do wspieranej przez Saudyjczyków ligi LIV Golf. Były prezydent USA ostrzega, że jeśli dojdzie do fuzji z PGA Tour, to wówczas zostaną z niczym. Z kolei z apelem do polityka zwróciły się rodziny ofiar zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r.

Donald Trump włączył się w spór w golfie. Do tej pory profesjonalni zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach lig PGA Tour oraz DP World Tour. Wszystko zmieniło się za sprawą nowej ligi golfowej LIV Golf Invitational Series finansowanej przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. LIV Series zaczęła oferować ogromne zachęty oraz nagrody dla tych sportowców, którzy zechcą tam dołączyć. Były prezydent USA powiedział golfistom, aby dołączyli do kontrowersyjnej inicjatywy wspieranej przez Arabię Saudyjską – poinformowało CNN. W dniach 29-31 lipca LIV Series zawita na pole golfowe Bedminster Trumpa w New Jersey. Były prezydent USA z apelem ws. LIV i PGA Tour „Wszyscy ci golfiści, którzy pozostają »lojalni« wobec bardzo nielojalnego PGA, we wszystkich jego różnych formach, zapłacą wysoką cenę, gdy nadejdzie nieunikniona fuzja z LIV i dostaną tylko wielkie »podziękowania« od urzędników PGA, którzy zarabiają miliony dolarów rocznie" – napisał w poniedziałek polityk na własnym portalu społecznościowych Truth Social. „Jeśli nie weźmiecie pieniędzy teraz, to nic nie dostaniecie po fuzji i powiecie tylko, jak inteligentni byli ci, którzy zdecydowali się na to na samym początku" – dodał były prezydent USA. Trump zabrał głos po tym, jak w niedzielę rodziny ofiar zamachów terrorystycznych z 11 września zaapelowały do niego o odwołanie turnieju. Wszystko przez saudyjskie powiązania z LIV Golf. Rodziny ofiar zamachów terrorystycznych na World Trade Center wysłały pismo do Donalda Trumpa 15 z 19 terrorystów Al-Kaidy, którzy porwali samoloty w 2001 roku, było obywatelami Arabii Saudyjskiej. Specjalna komisja powołana przez amerykański Kongres nie znalazła jednak dowodów na to, że saudyjski rząd jako instytucja lub wysocy rangą urzędnicy wspierali finansowo organizację terrorystyczną. Rzecznik grupy, która straciły bliskich w ataku na World Trade Center stwierdził, że organizacja turnieju jest „bezsensowna". W liście podkreślił, że ta decyzja spowodowała „głęboki ból i gniew". Brett Eagleson przypomniał słowa Trumpa z 2016 roku, kiedy ten spekulował o udziale Arabii Saudyjskiej w wydarzeniach z 2001 roku. – Wybrał pieniądze zamiast Ameryki. To tyle, jeśli chodzi o America First. Smutny dzień – podsumował.

