Szef papieskiej dyplomacji: Priorytetem Franciszka jest wizyta w Ukrainie

Abp Paul Gallagher w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma America, który cytuje portal „Vatican News” ujawnił, że papież chce jechać na Ukrainę, nawet jeśli nie zostanie zaproszony do Moskwy. – Te dwie podróże nie są sobą związane. Być może było by dobrze, gdyby były, ale papieskim priorytetem jest w tym momencie złożyć wizytę na Ukrainie, spotkać się z władzami, narodem i Kościołem – dodał watykański sekretarz ds. relacji z państwami.

Podkreślił, że „suwerenność i integralność terytorialna jest punktem wyjścia” . – Jeśli Ukraińcy chcą to zmodyfikować i negocjować z innymi, to zależy to tylko od nich – dodał.

Ośrodek CBOS przeprowadził w maju badanie, dotyczące autorytetu papieża Franciszka wśród Polaków. Nie ma wątpliwości, że wyniki sondażu miały wpływy wypowiedzi Ojca Świętego na temat wojny na Ukrainie.

CBOS zbadał autorytet papieża Franciszka

Ankietowanym zadano następujące pytanie: „Czy papież Franciszek jest dla Pana (Pani) ważnym autorytetem moralnym?”. Do wyboru było pięć odpowiedzi: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie” oraz „nie wiem”.

Wyniki pokazują, że autorytet papieża Franciszka znacznie spadł. Suma pozytywnych odpowiedzi, tj. „zdecydowanie tak” (19 proc.) i „raczej tak” (38 proc.), wyniosła 57 proc. Jak uzmysłowić sobie, jak wyraźny jest to spadek, wystarczy spojrzeć na wyniki badań z ostatnich lat.

„W ostatnim okresie zaszły bardzo znaczące zmiany w postrzeganiu papieża Franciszka. W badaniach realizowanych w 2014 i 2015 roku ponad cztery piąte respondentów (odpowiednio 83 proc. i 84 proc.) deklarowało, że papież jest dla nich ważnym autorytetem moralnym Obecnie pozostaje on autorytetem dla 57 proc. dorosłych Polaków” – czytamy w komentarzu CBOS.

