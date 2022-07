Daria Kasatkina ujawniła, że jest lesbijką. Wojnę na Ukrainie nazwała koszmarem

– Życie w szafie jest niemożliwe – powiedziała rosyjska tenisistka Daria Kasatkina w rozmowie z blogerem Witją Krawczenko –Życie w zgodzie z samym sobą to jedyna rzecz, która ma znaczenie – dodała półfinalistka tegorocznego Rolanda Garrosa. W wywiadzie przyznała, że ma dziewczynę.

Homoseksualizm w Rosji nie jest nielegalny, ale szerzenie „propagandy gejowskiej” wśród nieletnich jest zabronione, a homofobia jest powszechna.

– Tak wiele tematów jest w Rosji tabu – mówiła 12. zawodniczka rankingu WTA – Niektóre z nich są ważniejsze od innych, to żadna niespodzianka. Ale twierdzenie, że ktoś chce być gejem lub zostać gejem, jest śmieszne. Myślę, że na tym świecie nie ma nic prostszego niż bycie hetero. Jeśli jest wybór, nikt nie wybrałby bycia gejem, bo po co utrudniać sobie życie, zwłaszcza w Rosji? Po co? – pytała w rozmowie. – Zapytana, czy bezpiecznie byłoby trzymać się za ręce ze swoją dziewczyną w kraju, odpowiedziała: Nigdy… sądząc po tym, co się teraz dzieje, nigdy nie będzie to w porządku – oceniła.

Wkrótce potem tenisitka zamieściła na Instagramie zdjęcie ze swoją dziewczyną, łyżwiarką figurową, srebrną medalistką olimpijską, Natalią Zabiiako.

instagram

Daria Kasatkina chce końca wojny na Ukrainie



BBC przypomina, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zawodnicy rosyjscy i białoruscy zostali wykluczeni z tegorocznego Wimbledonu. Sportowcy z obu krajów mogli rywalizować w turnieju tenisowym, ale nie pod swoimi narodowymi flagami.

Kasatkina została zapytana w wywiadzie o to, czego najbardziej chce w życiu. – Żeby wojna (na Ukrainie – red.) się skończyła - dodając, że jest to „całkowity koszmar”. Na pytanie Krawczenki, czy nie boi się, że po udzieleniu tego wywiadu nie mogła wrócić do Rosji, przyznała, że „myślała o tym”. Potem wybuchnęła płaczem.

Tenisistka na co dzień mieszka i trenuje w Hiszpanii.

Czytaj też:

Gwiazda rosyjskiego YouTube’a zapłaci za „propagandę LGBT”. Kara za krytykę wojny?