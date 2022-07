Nowe oblicze wojennego terroru w Ukrainie. Atakują o „ulubionych” godzinach

Gdy 3 tygodnie temu wyjeżdżałam z Mikołajowa, ok. 4.30 obudziły mnie dwie potężne eksplozje. Potem włączył się alarm, a potem znów spadały rakiety. W Donbasie mam podobnie. 4.00 albo 5.00 to ulubione godziny orków. Bo wtedy w domach, we własnych łóżkach jest najwięcej ludzi. Tzw. systemy RSZW (czyli wyrzutnie typu np. tornado albo grad) nie są wychwytywalne i zbijalne przez obronę przeciwlotniczą. A że agresor jest już blisko, wali właśnie tym. Albo przeciwlotniczymi S-300 przerobionymi na ziemia-ziemia. Te widziano jednak głównie w Mikołajowie.

– A wiesz, że jakieś 800 metrów od Twojego domu wylądowała bomba kasetowa i nie wybuchła? No chyba dzień przed tym, jak przyjechałaś, ale lepiej nie wchodź na te pola obok osiedla

– uświadamia mnie kolega.

Wierzę mu, choć on z tych, co to kupili mieszkanie w Mariupolu w dobrej cenie, dosłownie kilka miesięcy przed wojną. Do wtorku mieszkańcy okupowanego miasta mieli się zarejestrować u okupanta, bo w przeciwnym razie stracą domy. – No to właśnie straciłem swój – wzrusza ramionami Ihor, który w lutym z Mariupola wyjechał służbowo do Kramatorska. I – jak łatwo się domyślić – już nie wrócił.

„Mój doniecki kwadrat”, jak zwykłam nazywać swoje donbaskie mieszkanie, jest w takiej dzielnicy miasta, że pozwala na wiele obserwacji. Na przykład widać, jak po zmroku pracuje obrona przeciwlotnicza. To nieprawda, że cała wyjechała do Kijowa, ale faktem jest, że i na Donbasie, i w obwodzie charkowskim, i w okolicach Mikołajowa jest jej za mało. Słychać też, co uderza w Słowiańsk, a co w Kramatorsk.