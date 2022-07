Zełenska prosiła w Kongresie o broń dla Ukrainy. „Pomóżcie nam powstrzymać terror”

Ołena Zełenska przebywa z wizytą w USA od niedzieli. Pierwsza dama Ukrainy spotkała się w Waszyngtonie z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem, a w Białym Domu rozmawiała z pierwszą damą USA Jill Biden. Przywitał ją również prezydent Joe Biden. Zełenska wygłosiła też przemówienie przed politykami z obu izb Kongresu.

Pierwsza dama Ukrainy opisywała historie cywilów, którzy zginęli w rosyjskich atakach rakietowych na ukraińskie miasta. Wspominała 4-letnią Lizę, która zginęła w ostrzale Winnicy. – W imieniu tych, którzy wciąż żyją, i tych, którzy czekają na powrót członków rodziny z frontu, proszę o coś, o co nigdy nie chciałam prosić: o broń – powiedziała. – O broń, która nie byłaby użyta do prowadzenia wojny na cudzej ziemi, ale do chronienia naszych domów i prawa do obudzenia się żywym w tych domach – dodała.

Zełenska: Będzie to nasze wspólne zwycięstwo

Zełenska zaapelowała o dostawy systemów obrony powietrznej, które pozwolą chronić ukraińskie miasta przed atakami Rosjan. – Miliony matek na Ukrainie zastanawiają się: „czy moja córka będzie mogła pójść jesienią do szkoły?” Nie mam na to odpowiedzi (...) Mielibyśmy odpowiedzi, gdybyśmy mieli systemy obrony powietrznej. I odpowiedź znajduje się tu, w Waszyngtonie – stwierdziła.

– Pomóżcie nam powstrzymać terror skierowany przeciw Ukraińcom. Będzie to nasze wspólne, wielkie zwycięstwo w imię życia, wolności i pogoni za szczęściem każdej rodziny. O to was teraz proszę, o to prosi was mój mąż. Nie jako prezydent, nie jako para prezydencka, ale jako rodzice – mówiła Zełenska.

