Pogłoski na temat zdrowia Putina. Dyrektor CIA stawia sprawę jasno

Po raz kolejny nagranie, na którym widać Władimira Putina, ożywiło spekulacje dotyczące stanu jego zdrowia. Na filmie z Iranu zarejestrowano moment powitania rosyjskiego przywódcy przez polityków. Uwagę mediów zwrócił jeden szczegół – sposób jego poruszania się, po tym, jak wysiadł z samolotu w Teheranie. Na nagraniu z lotniska widać, że prawa ręka rosyjskiego prezydenta bezwładnie wisiała wzdłuż ciała, gdy podchodził do witających go polityków.

Do sprawy odniósł się dyrektor CIA William J. Burns. – O ile wiemy, jest zbyt zdrowy – mówił na Aspen Security Forum w Kolorado. Zauważył jednocześnie, że jego ocena nie stanowi „formalnego osądu wywiadu”. Mimo to, komentarz dyrektora CIA studzi nadzieje przeciwników Putina co do tego, że upadek rosyjskiego przywódcy jest bliski.

Czy Iran pomoże Rosji w Ukrainie?

„Politico” zwraca uwagę, że dla Putina wizyta w Iranie to jeden z niewielu wyjazdów poza Rosję, bowiem prezydent był w dużej mierze izolowany podczas pandemii koronawirusa, nawet po tym, jak rozpoczął wojnę. „Wydaje się jednak, że Iran i Rosja zacieśniają współpracę, ponieważ oba kraje stoją w obliczu globalnego ostracyzmu” – dodaje.

Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że Iran planuje przekazać Rosji setki dronów, aby pomóc jej w jej wysiłkach wojennych. Jednak tamtejsze władze jednoznacznie temu zaprzeczają.

Zdaniem Burnsa, Irańczycy „powinni przemyśleć każdą decyzję o przekazaniu dronów Putinowi”. Dodał, że sam fakt zwrócenia się Putina o pomoc do Iranu, jest oznaką słabości sektora obronnego Rosji.

Dyrektor CIA odniósł się też do strat Rosjan na Ukrainie. Przekazał, że wedle szacunków USA wynoszą one około 15 tys. zabitych i prawdopodobnie 45 tys. rannych Rosjan.

Ilu żołnierzy straciła Rosja?

Stany Zjednoczone szacują, że do tej pory rosyjskie straty na Ukrainie to około 15 tys. zabitych i prawdopodobnie 45 tys. rannych, powiedział w środę dyrektor CIA William Burns, dodając, że Kijów również poniósł znaczne straty. Dane te znacząco różnią się od tych podawanych przez sztab generalny Ukrainy. Z najnowszego komunikatu wynika, że Rosja straciła blisko 39 tys. żołnierzy.

