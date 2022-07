Pogrzeb Ivany Trump. Była żona miliardera została pochowana na terenie jego klubu

Msza święta ku pamięci Ivany odbyła się w kościele Wincentego Ferreriusza na Upper East Side na Manhattanie. W uroczystości wzięło udział około stu żałobników, w tym były prezydent Donald Trump z żoną Melanią oraz troje dzieci Ivany i Donalda. Ivanka Trump przyszła na pogrzeb z mężem Jaredem Kushnerem, Donald Trump Junior z narzeczoną Kimberly Guilfoyle, a Eric Trump z żoną, Larą.

Przed ceremonią Trump napisał w swoich mediach społecznościowych Truth Social: „Bardzo smutny dzień, ale jednocześnie celebracja wspaniałego i pięknego życia”.

Pogrzeb Ivany Trump. Emocjonalne słowa dzieci

Na ceremonii nie było kamer. Były prezydent, który podobno nie przemawiał, przybył osobno wraz z pracownikami ochrony. Emocjonalne przemówienie miała wygłosić Ivanka. „Gdy dorastałam, moja matka nie mówiła mi, że kobieta może robić wszystko, czego chce. Ona mi to pokazała” – powiedziała żałobnikom. Dodała: „matka mówiła, że nie było rzeczy, której nie da się zrobić w szpilkach”. Donald Trump Junior nazwał Ivanę „nieustraszoną i niezależną”.

Ivana Trump została pochowana na sielankowym cmentarzu w Trump National Golf Club w Bedminster, w stanie New Jersey –podało źródło The New York Post. Grób znajduje się niezbyt daleko od głównego klubu. „Mają tam prywatny, trawiasty teren. To tylko bardzo dyskretny kawałek granitu z wygrawerowanym nazwiskiem” – powiedziało źródło.

Była żona Donalda Trumpa zmarła 14 lipca, w wieku 73 lat. Zdaniem biegłych przyczyną śmierci było „tępe uderzenie w tułów”. Nic nie wskazywało na udział osób trzecich. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że kobieta mogła mieć zawał serca, a następnie spadła ze schodów.

