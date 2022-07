Przełom śledczych z USA po ponad 45 latach. Pomogło DNA z kubka po kawie

Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Lancaster i lokalny wydział policji dzielnicy Manor Township poinformowali o aresztowaniu podejrzanego ws. zabójstwa 19-letniej Lindy Sue Biechler, do czego doszło w grudniu 1975 roku w Manor Township. 68-letni David Sinopoli został 17 lipca aresztowany w swoim domu w Lancaster. Został postawiony w stan oskarżenia i trafił do aresztu. Sąd nie zgodził się na wyznaczenie kaucji.

Prokurator Heather Adams tłumaczyła, że 47 lat temu nastolatka została znaleziona martwa we własnym domu. – To aresztowanie oznacza początek procesu karnego w najstarszym zabójstwie w hrabstwie. Mamy nadzieję, że przyniesie ulgę bliskim ofiary i członkom społeczności, którzy przez te lata nie otrzymali żadnych odpowiedzi – mówiła. Zatrzymanie 68-latka to zwieńczenie śledztwa, które trwało dziesięciolecia.

USA. Brutalne zabójstwo 19-latki

Biechler została znaleziona martwa z nożem wbitym w szyję w swoim mieszkaniu przez wujka i ciotkę po tym, jak wróciła ze sklepu spożywczego. Została 19 razy pchnięta nożem w szyję, klatkę piersiową, brzuch i plecy. Śledczy zaobserwowali ślady krwi na drzwiach wejściowych, na ścianie i na dywanie. Między ofiarą i sprawcą doszło do walki. Przyczyną śmierci było wykrwawienie się spowodowane ranami kłutymi.

W sprawie przesłuchano dziesiątki osób. W 1997 r. prokuratura przekazał dowody z miejsca zbrodni do analizy DNA. W ten sposób uzyskano profil mężczyzny. W 2000 roku przekazano go CODIS – amerykańskiej bazy danych DNA utworzonej i prowadzonej przez Federalne Biuro Śledcze. W styczniu 2019 r. sprawę przejęła jednostka specjalnego wydziału prokuratury: Cold Case. Dzięki dowodom DNA udało się ustalić odcień skóry, kolor oczu oraz kolor włosów podejrzanego.

DNA z kubka po kawie pomogło potwierdzić podejrzanego

W grudniu 2020 r. badania wykazały, że ze względu na swoje włoskie pochodzenie sprawcą zabójstwa może być Sinopoli. W lutym 2022 r. śledczy potajemnie uzyskali DNA 68-latka, które pozyskano z kubka po kawie. W kwietniu ustalono, że kubek kawy zawierał DNA jednej osoby, a w czerwcu potwierdzono, że DNA pokrywa się z tym, które zostało znalezione na miejscu zbrodni.

Czytaj też:

Tragedia na planie serialu „Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana”. Członek ekipy zastrzelony