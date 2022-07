Szef obwodu donieckiego dla „Wprost”: Rosjanie nie zdobyli żadnych nowych terenów

Pawło Kyryłenko, szef administracji obwodu donieckiego, spotkał się z zagranicznymi dziennikarzami. Spytaliśmy go m.in. o to, czy zmienił się obszar terytoriów kontrolowanych, o dostęp do mediów, a także o ewakuację ludności cywilnej.

Pawło Kyryłenko zapewnił, że od tygodni nic się nie zmieniło i Ukraina niezmiennie ma 45 proc. kontroli w obwodzie donieckim, Rosjanie nie zdobyli żadnych nowych terenów. Przyznał jednak, że taktyka Rosji zmienia się. – Obecnie siły wroga skupiają się na kierunku Bachmutu, Siewierska i Łymani. Ale do realizacji celów, jakie postawiła sobie Federacja Rosyjska potrzebny jest im też kierunek Słowiańska i Kramatorska – powiedział Kyryłenko dodając, że rosyjska agresja przybiera obecnie na sile w miastach Donbasu, które każdego dnia są brutalnie bombardowane i ostrzeliwane.