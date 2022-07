To Meghan Markle miała doprowadzić księżną Kate do łez. Kulisy konfliktu w nowej książce

Brytyjskie gazety pisały kilka lat temu, że księżna Kate płakała przed ślubem Meghan Markle i księcia Harry'ego z powodu słów aktorki. Zdaniem Amerykanki było dokładnie odwrotnie. W ubiegłym roku Meghan Markle, księżna Sussex, w głośnym wywiadzie u Oprah Winfrey, mówiła, że Kate Middleton miała doprowadzić ją do płaczu.

– Była zdenerwowana sprawą sukienek dla dziewczynek niosących kwiaty. To sprawiło, że płakałam – zdradziła. Dodała, że księżna Cambridge przeprosiła ją później za swoje zachowanie. Meghan dodała: „To nie była konfrontacja, a właściwie myślę, że to… Nie sądzę, żeby to było w porządku, żeby wchodzić w szczegóły tego, ponieważ przeprosiła”. Markle mówiła też, że „trudno pogodzić się z winą za coś, czego nie tylko nie zrobiła, ale co przydarzyło się jej samej”.

Spięcie Meghan Markle-Kate Middleton. Chodziło o słowa na temat Charlotte?

Inną wersję przedstawia jednak brytyjski dziennikarz śledczy Tom Bower w nowej książce "Zemsta: Meghan, Harry i wojna między Windsorami".

Kate Middleton „rozpłakała się” po tym, jak Meghan Markle „niekorzystnie porównała księżniczkę Charlotte z córką swojej najlepszej przyjaciółki Jessiki Mulroney” podczas przymiarek strojów dla druhen, przed królewskim ślubem.W swojej nowej książce „Zemsta” Tom Bower powołuje się na anonimowe źródła. Jego zdaniem potwierdziły one, że 40-letnia księżna Cambridge i 40-letnia księżna Sussex nie zgadzały się co do kroju sukni księżniczki Charlotte. Miały też odmienne zdania co do tego, czy druhny powinny nosić rajstopy na weselu.

Dziennikarz przyznaje, że wszystkie jego źródła to ludzie, którzy nie lubią Meghan. „Dała do zrozumienia wszystkim swoich przyjaciołom i ludziom, którzy dla niej pracują, aby ze mną nie rozmawiali, więc było to droga pod górkę, ale mam wystarczająco dużo kontaktów, a nawet więcej niż wystarczająco. Rozmawiałem z 80 osobami” -zapewniał.

Z książki Bowera, która ukazała się 21 lipca, ma wyłaniać się bardzo niekorzystny obraz Meghan Markle. Księżna Sussex miała „doprowadzać ludzi do łez swoim pasywno-agresywnym tonem” i żądała lotów pierwszej klasy i luksusowego zakwaterowania podczas podróży służbowych, jeszcze zanim spotkała Harry’ego.

