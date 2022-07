Kolejne wątpliwości po filmie z udziałem Władimira Putina. Sobowtór na ważnym spotkaniu?

Władimir Putin złożył 19 lipca wizytę w Iranie. To dopiero druga podróż prezydenta Rosji od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosyjski przywódca zwrócił na siebie uwagę sposobem, w jaki wysiadał z samolotu, którym przyleciał do Teheranu. Na nagraniach widać było m.in., jak ręka Putina bezwładnie wisiała wzdłuż ciała, gdy podchodził do witających go polityków.

Do sprawy odniósł się na antenie ukraińskiej telewizji „1+1” Kyryło Budanow. – Wprost nie odpowiem na pytanie o stan zdrowia Putina, tylko zasugeruję coś. Proszę spojrzeć na moment, w którym Putin wysiada z samolotu. Czy to w ogóle jest Putin? – powiedział szef ukraińskiego wywiadu sugerując, że w stolicy Iranu pojawił się sobowtór prezydenta Rosji.

Władimir Putin w Iranie. Szef ukraińskiego wywiadu podsyca spekulacje

Dowodów na to ma być z resztą więcej. Na wspomnianym filmie zauważono także, że rosyjski przywódca zeskoczył najpierw ze schodków, a później, wyraźnie kulejąc, podszedł do irańskiego ministra ds. ropy naftowej Javada Owji. Na jednym ze spotkań Putina w Teheranie zarejestrowano także, że polityk kaszle. Prezydent Rosji przyznał jednak, że lekko się przeziębił, bo w Iranie było gorąco, a klimatyzacja była bardzo mocno rozkręcona.

Doniesienia o złym stanie zdrowia Putina pojawiają się regularnie. Obserwatorzy dostrzegają u rosyjskiego przywódcy niekontrolowane drżenia kończyn oraz problemy z przemieszczaniem się. Putin ma chorować na raka albo Parkinsona. Z kolei opuchnięta twarz ma świadczyć o stosowaniu sterydów, a nawet botoksu.

