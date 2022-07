Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Worki medali nie pomogły. Obie strony szykują się do nowej fazy wojny

Kiedy wojna na Ukrainie się skończy? Wszyscy sobie zadają to pytanie. Analiza położenia walczących stron nie skłania do zdefiniowania nawet przybliżonego terminu finału zmagań militarnych. Obie strony prowadzą zbliżone operacje, które mają wymiar obronnych i obie przygotowują się do kolejnej fazy wojny.

Ukraińcy swoimi działaniami skutecznie zatrzymali operacje zaczepne Rosjan na wszystkich kierunkach. A działania w Łuku Donbaskim mocno skrwawiły obie strony, ale przede wszystkim wyczerpały zasoby Rosjan w zakresie możliwości prowadzenia działań ofensywnych. Rzekoma przerwa operacyjna trwa już ponad dwa tygodnie i jest wyrazem poważnego kryzysu w armii rosyjskiej. Nawet wizyta ministra Szojgu, który zasypał swoje wojsko workami medali nie zmieni tej sytuacji. Obie strony przygotowują się do kolejnej fazy wojny.