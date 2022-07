Gen. Skrzypczak: Rosjanie strzelają do hektarów, licząc, że trafią, HIMARS uderza precyzyjnie. Ale to nie artyleria zdecyduje

W co zamieni się operacja specjalna, niebawem się dowiemy. Na pewno w Moskwie trwa burza mózgów, jak wyjść z tej opresji. Bo czego by jeszcze Rosjanie nie dokonali militarnie na Ukrainie, nikt już nie uwierzy w mit niezwyciężonej armii. Oczywiście poza politykami, którzy gotowi wierzyć w każdą bajkę Putina.

Dzięki pomocy Zachodu przewaga Rosjan w artylerii została praktycznie zniwelowana. Jedna wyrzutnia HIMARS swoją salwą sześciu rakiet uderza precyzyjnie w każdy cel. Rosjanie, porównując ich możliwości, muszą w odpowiedzi oddać co najmniej trzy salwy, siłami trzech dywizjonów w każdym 16 haubic 152mm. Swoją artylerią strzelają do hektarów w nadziei, że trafią też w cel, a przynajmniej go w jakimś stopniu porażą.