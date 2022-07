Pacjent uciekł z karetki. Scena jak z filmu akcji

W rosyjskim mieście Wołogda doszło do niecodziennego zdarzenia. Pacjent uciekł z karetki pogotowia, która wiozła go do szpitala. Scenę jak z filmu akcji uchwyciła kamera samochodowa innego kierowcy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w mieście Wołogda w obwodzie wołogodzkim. Pacjent wykorzystał moment, kiedy karetka zatrzymała się na czerwonym świetle. Tę scenę można uznać za wyjętą z hollywoodzkiego filmu akcji – mężczyzna wybił tylną szybę ambulansu i wyskoczył wprost na jezdnię. Na nagraniu widać, jak szczupły mężczyzna ucieka w samych bokserkach. W tle słychać jeszcze krzyki sanitariuszy. twitter Powyższe nagranie wrzucił dziennikarz BBC Francis Scarr, który zajmuje się monitorowaniem rosyjskich mediów. Scarr poinformował, że przewożony pacjent miał trafić do zakładu psychiatrycznego ponieważ wcześniej dziwnie zachowywał się przed swoim blokiem. Agencja RIA Nowosti podaje, że „uciekinier był bardzo nietrzeźwy”. Krótki smak wolności Pacjent nie nacieszył się zbyt długo wolnością. Policja zatrzymała uciekiniera już po kilku godzinach. Według rosyjskich mediów mężczyzna może zostać ukarany na podstawie artykułu dotyczącego chuligaństwa. Mężczyzna zdecydował się na ucieczkę prawdopodobnie z obawy przed „psychuszką”. Otóż jeszcze w czasach sowieckich w szpitalach psychiatrycznych zamykano dysydentów, aby fałszować rzeczywistą liczbę więźniów politycznych. Pracownicy tych placówek nie stronili od barbarzyńskich metod „leczenia”. Odkąd u władzy jest Władimir Putin powrócono do tych praktyk. Czytaj też:

Premier Mołdawii obawia się inwazji Rosji na swój kraj. „W tym sensie nikt nie jest bezpieczny”