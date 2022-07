Wiceprezydent USA spotkała się z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. „Moje zaimki to »ona« i »jej«”

W 32. rocznicę podpisania amerykańskiej Ustawy o Niepełnosprawnych wiceprezydent USA spotkała się z przedstawicielami osób niepełnosprawnych, aby omówić dostęp do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej. To kolejne tego typu spotkanie. Kamala Harris wcześniej rozmawiała z reprezentantami służby zdrowia, przywódcami religijnymi, adwokatami, stanowymi prokuratorami generalnymi oraz ekspertami w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prywatności oraz technologii.

Spotkania miały miejsce po innych rozmowach wiceprezydent USA z ustawodawcami oraz liderami niektórych stanów, aby omówić sytuację w regionie. Harris zwróciła uwagę na problemy w dostępie do opieki zdrowotnej osób niepełnosprawnych. Polityk zwróciła uwagę, że nasiliły się one po wyroku Sądu Najwyższego USA, który pod koniec czerwca uchylił przełomowe orzeczenie ze sprawy Jane Roe vs. Henry Wade z 1973 r. Orzeczenie zakwestionowało konstytucyjne prawo do aborcji.

USA. Kamala Harris spotkała się z przedstawicielami osób niepełnosprawnych

– Dzień dobry. Pragnę powitać wszystkich liderów, którzy przybyli na tę bardzo ważną dyskusję o jednej z najbardziej palących kwestii naszych czasów. Jestem Kamala Harris, moje zaimki to „ona” i „jej”. Jestem kobietą siedzącą przy stole w niebieskim garniturze. Jestem bardzo wdzięczna przywódcom, którzy są tu dzisiaj, za przyłączenie się do tej bardzo ważnej rozmowy, której tematem jest, jak wszystko, sprawiedliwość i równość oraz wolność – zaczęła spotkanie wiceprezydent USA.

Polityk podkreśliła podczas rozmowy, że osoby niepełnosprawne mają wyższy składnik powikłań ciąży i są 11 razy bardziej narażone na śmierć przed, w czasie i po porodzie. Harris wymieniała także, że osoby niepełnosprawne są także bardziej narażone na ubóstwo, mają większe problemy z poruszaniem się i częściej doświadczają przemocy seksualnej.

