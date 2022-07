12-letnia Ukrainka chciała iść w Anglii do szkoły. Dostała pozwolenie na pracę

Olga uciekając z Chersonia w Ukrainie zabrała ze sobą nie tylko dzieci, ale też kota. Do Anglii przedostała się przez Polskę, Niemcy i Szwecją. Podkreśla, że jej celem było zamieszkanie w miejscu, gdzie nie będzie musiała żyć w strachu przed rosyjskimi bombami. Choć jej główny cel został osiągnięty, to w rozmowie z dziennikarzami przyznaje, że nie tak wyobrażała sobie nowe życie.

Ukrainka opowiedziała o problemach z transportem kota, z powodu którego nie mogła przedostać się do Wielkiej Brytanii przez Belgię ani Francję. Dowiedziała się, że potrzebuje specjalnych dokumentów. Dopiero po wielu telefonach i mailach do brytyjskiej Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) udało jej się dopełnić niezbędnych formalności. Wjazd do Wielkiej Brytani był jednak dopiero początkiem problemów.

Dzieci Olgi od wybuchu wojny nie podjęły ponownie obowiązku szkolnego. Była odsyłana z wielu miejsc, kazano jej czekać do września. Kobieta podkreślała, że jej dzieci są samotne, nie potrafią rozmawiać z rówieśnikami, a nieznajomość języka utrudnia im integrację. W końcu otrzymała list w sprawie 12-letniej córki. Zamiast jednak uzyskać dostęp do edukacji, dziecko otrzymało... pozwolenie na pracę.

Olga przyznaje, że konieczność opiekowania się dziećmi utrudnia jej poszukiwanie pracy. Jak pisze „The Guardian”, kobieta posiadając trzy dyplomy, słyszy jedynie od urzędników, by szukała pracy w supermarkecie lub przy sprzątaniu. Ukrainka sama opowiada, że nie ma nawet kiedy zachwycić się architekturą Londynu, ponieważ wciąż do wypełnienia ma nowe formularze, maile do napisania i rodaków, którym trzeba pomóc w nowym kraju.







