Blinken zapowiada rozmowę z Ławrowem. Pierwszą od wybuchu wojny w Ukrainie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował w środę 27 lipca, że w ciągu najbliższych dni zamierza przeprowadzić rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Jak informuje CNN, będzie to pierwsza rozmowa obu polityków od czasu ataku Rosji na Ukrainę ponad pięć miesięcy temu.

Blinken zapowiada rozmowę z Ławrowem

Celem rozmowy ma być przedyskutowanie „istotnej propozycji” przedstawionej Moskwie „wiele tygodni temu”, która ma doprowadzić do uwolnienia dwóch przetrzymywanych w Rosji Amerykanów – Paula Whelana i Brittney Griner.

Whelan od 2018 roku jest przetrzymywany przez Rosję pod zarzutem szpiegostwa. Z kolei Griner to gwiazda amerykańskiej koszykówki, która w lutym tego roku trafiła do aresztu, gdy w jej bagażu wykryto wkłady do e-papierosów z zakazanym w Rosji olejkiem haszyszowym. Koszykarce grozi do 10 lat więzienia.

Jak nieoficjalnie ustaliło CNN, Amerykanie mogą zostać wymienieni na Wiktora Bouta, rosyjskiego handlarza bronią odsiadującego karę 25 lat więzienia w USA. Plan wymiany Bouta na Whelana i Griner ma mieć poparcie prezydenta Joe Bidena.

Blinken zapewnia: Nic o Ukrainie bez Ukrainy

Podczas rozmowy szefowie dyplomacji mają też przedyskutować podpisaną niedawno umowę o tranzycie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Amerykański sekretarz stanu chce się upewnić, ze nie będzie to porozumienie wyłącznie na papierze.

Jednak Blinken zapowiedział, że w rozmowie telefonicznej z Ławrowem nie będzie negocjował w sprawie Ukrainy. Podkreślił, że nie odbędą się żadne rozmowy z rosyjskim ministerem na temat Ukrainy bez Ukrainy.

