Ilu żołnierzy stracili Rosjanie w Ukrainie? Amerykańskie dane zaskakują

Od początku wojny ukraińsko-rosyjskiej opinia publiczna w miarę regularnie informowana jest o stratach najeźdźców. Powielając informacje o stratach Rosjan często zaznacza się jednak, że mogą one być zawyżane dla podbudowania morale obrońców. Pamiętając o tym kontekście trudno jednak przyjąć najnowsze dane płynące z USA, które znacząco odbiegają od tych przekazywanych przez stronę ukraińską.

Z najnowszego raportu Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że od 24 lutego do 27 lipca w konflikcie za naszą wschodnią granicą „zlikwidowano” około 40 tys. rosyjskiego personelu: wlicza się tutaj zarówno żołnierzy, jak i wszelkie służby usprawniające działania wojska. Najeźdźcy mieli też stracić 1738 czołgów, 3971 pojazdów opancerzonych, 883 systemy artylerii, 117 baterii przeciwlotniczych, 222 jednostki latające, w tym 190 śmigłowców, 15 okrętów i 2847 różnego rodzaju pojazdów pomocniczych.

Na łamach CNN podano z kolei, że administracja Joe Bidena przekazała członkom Kongresu informację o 75 tysiącach rannych lub zabitych w wojnie Rosjan. Różnica rzędu 35 tysięcy osób zwraca uwagę. Należąca do komisji kongresu poświęconej siłom zbrojnym Elissa Slotkin podkreślała, że związanych walką jest ponad 80 proc. rosyjskich sił lądowych, które wykazują zmęczenie trwającym od pięciu miesięcy konfliktem.

Wojna w Ukrainie. Szykowana kontrofensywa na południu

Na briefingu dla kongresmenów mówiono o szykowanej kontrofensywie, która miałaby doprowadzić do odbicia Chersonia, atakowanego od Rosjan praktycznie od samego początku wojny. – Głównym tematem rozmowy było pytanie, co więcej możemy i powinniśmy robić dla Ukraińców w ciągu dosłownie trzech, sześciu najbliższych tygodni. Ukraińcy chcą iść na południe i operować na południu, a my chcemy, by odnieśli tak duże sukcesy, jak to tylko możliwe – przekazała Slotkin.

– Od prezydenta Zełenskiego usłyszeliśmy zapewnienia, że Ukraińcy chcą kilka razy bardzo mocno walnąć Rosję w zęby jeszcze przed nadejściem zimy, ustawiając się w najlepszej możliwej pozycji, szczególnie uderzając na południu – dodawała. Administracja Bidena podkreślała oczywiście, że najważniejsze będzie teraz wysłanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, potrafiących uderzać w cele oddalone o ponad 280 kilometrów. Na przeszkodzie w spełnieniu tego życzenia stoi obawa, że z taką bronią Kijów mógłby zaatakować cele na terytorium samej Federacji Rosyjskiej, co mogłoby niebezpiecznie eskalować wojnę.

