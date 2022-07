Cywilizacyjna rewolucja w Arabii Saudyjskiej. Książę chce wybudować lustrzane miasto na pustyni

Następca saudyjskiego tronu książę Mohammed bin Salman ma ambitny plan przekształcenia gospodarki królestwa uzależnionego od ropy naftowej.

37-letni książę chce wybudować Neom – metropolię neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla o niemal całkowicie zrównoważonej gospodarce i umiarkowanym, regulowanym mikroklimacie.

– W zeszłym roku zobowiązaliśmy się do cywilizacyjnej rewolucji, która stawia ludzi na pierwszym miejscu w oparciu o radykalną zmianę w planowaniu urbanistycznym. Ujawnione dzisiaj projekty przeznaczone dla pionowo warstwowych społeczności rzucą wyzwanie tradycyjnym płaskim, poziomym miasto – powiedział Salman.

170 kilometrów luster na pustyni

Z udostępnionych planów wynika, że w ramach projektu Neom – zaawansowanej technologicznie inwestycji położonej nad Morzem Czerwonym – powstaną dwa równoległe wieżowce pokryte lustrami o wspólnej nazwie Mirror Line, każdy o długości około 170 kilometrów. Będą połączone mostami, a pod nimi będzie kursował szybki pociąg dla mieszkańców – podróż z jednego krańca na drugi, zajmie nie więcej niż 20 minut. Kolej jest kluczowym elementem tej inwestycji, ponieważ w mieście nie przewidziano możliwości korzystania z samochodów.

Projekt przygotowało amerykańskie studio projektowe Morphosis Architects. Architekci zaproponowali, że wieżowce będą miały 500 m wysokości i jedynie 200 szerokości, tym samym uplasują się na 12. miejscu najwyższych budowli świata i na pierwszym jeśli chodzi o długość. Inwestycja będzie zasilana ze źródeł odnawialnych i powinna zostać oddana do użytku w 2030 r.

Wewnątrz lustrzanego miasta przewidziano wiele otwartych przestrzeni, cienia oraz zieleni wiszącej z każdego tarasu i mostu. Bliskość budynków da mieszkańcom komfort zaspokajania „wszystkich codziennych potrzeb” w obrębie 5-minutowego spaceru.

Miasto sterowane sztuczną inteligencją

Mirror Line stanie się domem dla 9 milionów ludzi. Oznacza to, że będzie jednym z najludniejszych aglomeracji na świecie. Książę Muhammad ocenił, że The Line będzie „najbardziej przyjaznym do życia miastem na świecie”. Ma oferować wysoki standard życia, a pomagać ma w tym technologia sztucznej inteligencji.

Książę ma ambicje, aby Arabia Saudyjska stała się potęgą gospodarczą, a liczba ludności z obecnych 35 milionów wzrosła do roku 2030 do 50 milionów. – To główny cel budowy Neom – powiedział. – Zwiększenie pojemności Arabii Saudyjskiej, przyciągnięcie większej liczby mieszkańców do Arabii Saudyjskiej. A skoro robimy to wszystko od zera, dlaczego mielibyśmy wzorować się na normalnych miastach? – pytał.

Budowa zostanie sfinansowana głównie ze środków prywatnych i dotacji rządowych. Do 2030 roku może pochłonąć 1,2 biliona riali saudyjskich (1,5 bln zł, czyli 1500 miliardów złotych).

Lustrzane miasto. Saudyjczycy żyją marzeniami?

The Guardian cytuje konsultanta ściśle współpracującego z saudyjskim rządem, który ma wątpliwości, czy futurystyczny projekt The Line ma szansę wyjść poza fazę wizualizacji. – Mając niewielki dostęp do miejsca (budowy) i zaledwie osiem lat do wprowadzenia się mieszkańców, trzeba mieć bardzo wiele zaufania – powiedział, chcąc pozostać anonimowym. Miejsce, w którym planowana jest budowa futurystycznego miasta, jest obecnie w większości trudno dostępną pustynią. – A do tego dochodzi bezwładność systemu. Trudno to pominąć – dodał.

– Obecna koncepcja miasta tak bardzo różni się od pierwotnej, że czasami trudno jest określić jej kierunek: zmniejszanie, powiększanie, agresywny zwrot w bok – ocenił Robert Mogielnicki z The Arab Gulf States Institute w Waszyngtonie.

