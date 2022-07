Zełenska na okładce „Vogue'a”. Ten szczegół krytykują internauci

Okładka amerykańskiego „Vouge'a” z Ołeną Zełenską wywołała niemałe poruszenie. Niektórzy zwracali uwagę, że pierwsza dama Ukrainy siedzi w sposób „niekobiecy” i taka poza prezydentowej „nie wypada”.

instagram

W odpowiedzi na takie komentarze w sieci ruszyła akcja okraszona hashtagiem #sitlikeagirl. Wpływowe kobiety z całego świata powielają pozę Zełenskiej w ramach protestu przeciw archaicznym stereotypom.

instagraminstagraminstagram

Zełenska w „Vogue'u”: Nikt nie jest świadomy tego, jak radzimy sobie z emocjami

Wywiad z pierwszą damą oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przeprowadziła na Ukrainie dziennikarka Rachel Donadio. Parę prezydencką odwiedziła w Kijowie też słynna fotografka Annie Leibovitz, która wykonała im sesję zdjęciową. Artykuł ukazał się po wystąpieniu Ołeny Zełenskiej w amerykańskim Kongresie. Rozmowa dotyczy inwazji Rosji, ale też relacji między małżonkami.

„Być na okładce »Vogue'a« to wielki zaszczyt i marzenie wielu ludzi sukcesu i znaczących osób na świecie. Jedyne, czego im życzę, to to, by nie musieli się na niej pojawić przez wojnę w ich krajach” – napisała Ołena Zełenska na Instagramie.

„To najgorsze miesiące mojego życia, podobnie jak każdej Ukrainki i każdego Ukraińca” – powiedziała Zełenska w rozmowie z dziennikarką „Vogue'a”. „Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nikt nie jest świadomy tego, jak radzimy sobie z emocjami” – dodała. „W pierwszych tygodniach po wybuchu wojny byliśmy po prostu zszokowani. Po Buczy zrozumieliśmy, że to wojna mająca na celu eksterminację nas wszystkich. Naszą zagładę” – wyznała.

Zełenska pojawiając się na okładce amerykańskiego „Vogue'a” przypomniała światu o okrucieństwach, które dzieją się na Ukrainie. Makijaż, ubrania, sposób siedzenia i inne kwestie zewnętrzne człowieka – nawet pierwszej damy Ukrainy – nie powinny przyćmiewać prawdziwego powodu, dla którego ten wywiad powstał.

