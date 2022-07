Rosyjska propaganda zachęca do zamieszkania w Rosji. „Wódka, gaz i piękne kobiety”

Na rosyjskich kanałach na Telegramie pojawił się film stworzony prawdopodobnie przez tamtejsze media propagandowe. Bardzo szybko stał się popularny i szeroko komentowany. Klip ma promować życie w Rosji, pokazywać jego pozytywy i ostatecznie zachęcić obcokrajowców do przeprowadzki.

Nagranie trwa niecałą minutę, ale już na samym początku widać elementy propagandowe, w tym kadr ukazujący komunistyczny symbol sierpa i młota oraz pomnik Włodzimierza Lenina. Całość zostaje skwitowane krótkim hasłem „to jest Rosja” wypowiadanym przez lektora i wyświetlanym na ekranie.

„Piękne kobiety, tani gaz, wódka”



W dalszej części propagandowego filmu lektor po kolei wymienia zalety życia w Rosji. Są to m.in. „pyszna kuchnia, piękne kobiety, tani gaz, bogata historia, światowej sławy literatura, unikalna architektura, żyzna ziemia, tania energia elektryczna i woda, tradycyjne wartości, brak kultury wykluczenia”. Wszystko jest opatrzone ujęciami przedstawiającymi szczęśliwych ludzi oraz piękne krajobrazy.

Co więcej, lektor filmu za zalety Rosji uznaje też wódkę i „ekonomię, która przetrwa tysiące sankcji”. Jest to oczywiste nawiązanie do polityki innych krajów potępiających rosyjską agresję na Ukrainę, które nakładają ekonomiczne ograniczenia na państwo rządzone przez Władimira Putina. W klipie nie pada nazwisko prezydenta Rosji, nie ma też mowy o zbrojnej napaści na sąsiada.

Prawie minutowy film kończy się słowami lektora: „Czas wyprowadzić się do Rosji! Nie spóźnij się... Zima nadchodzi”.

„Kontrolowane przez państwo kanały Telegrama nie przestaną chwalić się tym filmem. Nie wiem, kto jest twórcą. Ale wow, po prostu to obejrzyj. Gdyby Rosjanie tego nie promowali, pomyślałbym, że to satyra. Dlaczego uważają, że może to przyciągnąć obcokrajowców do przeniesienia się do Rosji? «Zima nadchodzi.»” – napisała na Twitterze Fatima Tlis, dziennikarka i specjalistka ws. Rosji.

