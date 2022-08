Ukraina odpowie militarnie Białorusi? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ma pełne prawo

Ukraina w świetle prawa międzynarodowego ma prawo do traktowania Białorusi jako agresora, ma pełne prawo do militarnej odpowiedzi Łukaszence. Każde takie działanie będzie usprawiedliwione. Kiedy to nastąpi i w jakiej formie, o tym zdecyduje Kijów. Ale na pewno do tego dojdzie – pisze dla „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak.

Za sprawą Łukaszenki, udostępniającego terytorium swojego państwa agresorowi, Białoruś jest w stanie wojny z Ukrainą. Dodatkowo armia Łukaszenki prowokacyjnymi działaniami na granicach Wołynia i Polesia zmusza Ukraińców do utrzymywania swoich znacznych sił przy granicy w celu odparcia ewentualnego ataku przez armię białoruską. A siły te przydałyby się przecież na froncie wojny z Rosją. Łukaszenka swoimi działaniami wpisuje się w agresję Rosji przeciwko suwerennemu państwu. Zatem staje się stroną tej wojny jako sprzymierzeniec Rosji. A każdy aliant Moskwy jest wrogiem Ukrainy. W świetle prawa międzynarodowego ma więc ona prawo do traktowania Białorusi jako agresora. I czy teraz, czy za kilka miesięcy, na pewno dojdzie do rozliczenia Łukaszenki i jego ekipy za zbrodnicze ataki systemami rakietowymi na ludność cywilną, za udział w putinowskim ludobójstwie. Ukraina ma pełne prawo do militarnej odpowiedzi Łukaszence.