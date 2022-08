Stanowcze słowa Zełenskiego. „Strategicznie Rosja nie ma szans na wygranie wojny”

W niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełenski na Facebooku opublikował najnowsze przemówienie, skierowane do walczących Ukraińców. Podziękował m.in. obrońcom Mikołajewa za ich odwagę, niezłomność w walce o miasto i region.

– Dziś chcę podziękować każdemu mieszkańcowi Mikołajewa za niezłomność, za ochronę miasta i regionu. Dziękuję również całemu obwodowi dniepropietrowskiemu, silnym mieszkańcom Zaporoża, wszystkim Ukraińcom obwodu chersońskiego, wszystkim, którzy bronią okolic Odessy. Dziękuję za Waszą odwagę! – mówił, zwracając się do kolejnych grup dzielnych Ukraińców.

Najnowsze przemówienie Zełenskiego. Padły stanowcze słowa

Prezydent Ukrainy informował również o najnowszych ruchach rosyjskiego wojska. – Strategicznie Rosja nie ma szans na wygranie tej wojny. Musimy się trzymać, aby nawet na poziomach taktycznych państwo terrorystyczne odczuło swoją porażkę. Musimy się trzymać na południu, na wschodzie, wszędzie. Musimy utrzymać obronę, dyplomacją i politykę, aby zachować naszą jedność – i to nie tylko do zwycięstwa, ale i po nim, aby jakościowo przywrócić wszystko, co zniszczyli okupanci – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie przenoszą część swoich sił w stronę Chersonia i Zaporoża. – Ale to im tam nie pomoże. Żaden z rosyjskich ataków nie pozostaje bez odpowiedzi naszych oficerów wojskowych i wywiadowczych. Siły Zbrojne Ukrainy są gotowe odpowiedzieć na każdą nową aktywność okupantów – zapewnił.

